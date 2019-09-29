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南美唯一邦交7年首度未聲援台灣　外交部：巴拉圭已致函聯合國

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▲▼巴拉圭外交部長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭外交部長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣南美唯一邦交國巴拉圭，一直在聯合國上聲援台灣，不過卻在日前的第74屆聯合國大會總辯論上的演說上，對台灣隻字未提，令人憂心我國外交處境是否又陷入危機。對此，外交部表示，這次巴拉圭外長里巴斯，辯論演講內容著重在闡述巴國內政及外交成果。

外交部指出，我國與巴拉圭邦誼篤睦友好，長期以來雙方在各項裨益民生領域的合作關係密切，而巴國政府本年前已致函聯合國秘書長聲援台灣參與聯合國體系。

外交部強調，我國重視及珍惜與巴拉圭建交長達60多年的邦誼，未來也將持續在踏實外交、互惠互利的原則下，相互扶持，為兩國人民創造最大的褔祉，讓台灣為國際社會做出更多的貢獻。

聯合國大會總辯論於美東時間24日上午展開，現已有9個我國友邦發言，其中7個發聲支持台灣。「三聖」聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福除參與連署，17日於大會開議當天致函聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達對台支持以外，27日也在總辯論聲援台灣。

巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）2018年在總辯論稱台灣為國家，且巴國自2012年起，年年都在總辯論為台灣發聲。但今年代表巴拉圭的外交部長柏拉修斯（Antonio Rivas Palacios）27日總辯論演說卻隻字未提台灣。

▲▼聯合國大會大樓與世界國旗飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

▲聯合國大會大樓與世界國旗飄揚。（圖／達志影像／美聯社）

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