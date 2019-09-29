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不甘心被拗「半套變全套」…奧客爽完還搶她5500元！辯「惡作劇」判刑9月

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▲桃園市蔡姓人妻去年與廖姓人夫到摩鐵嘿咻，事後辯稱是一時鬱悶找人喝酒坐下糊塗事。（示意圖／達志示意圖）

▲台中地院不採信沈男說法，依搶奪罪判處9月徒刑，可上訴。（圖／達志示意圖）

記者廖安莘／台中報導

台中一名沈姓男子與一名女子2018年11月間，相約於汽車旅館進行性交易，兩人原談妥進行半套性服務，但之後沈男卻堅持要做全套，女子委屈配合後，沈男又稱身上現金不足，要女子載他去取款，不料行經一處路口時，他趁機搶走對方裝有5500元的皮包逃逸。警方循線逮人，全案依搶奪罪移送法辦，但沈男卻辯稱只是「惡作劇」，沒有搶奪犯意。對此，台中地院不採信其說法，判刑9月，可上訴。

判決指出，沈姓男子於2018年11月12日下午1時許，約好與一名女子在北區一間汽車旅館，以2小時3000元價格進行半套性交易，但在過程中，他壓迫女子做全套，且時間超過兩小時，讓女子心生不滿，事後還聲稱身上現金不夠，要對方載他外出取款。

被害女子駕車載沈男行經北區文昌東二街與北平路交岔路口時，沈男趁機搶走女子裝有5500元現金的黑色皮包逃逸，讓女子嚇得大喊「搶劫」，途中有2名路人聽到，協助將沈男制伏，並等待警方到場，全案依搶奪罪送辦。

台中地院審理時，沈男辯稱，已與女子談好性交易價格，但對方又找理由加錢，其實當時自己身上有足夠的錢可以給付，但他不願意，因此找理由想要脫身，所以才要對方載他外出。事後他想下車，但手機遭對方扣住，因此才會「惡作劇」拿走皮包，他邊跑邊將包包丟下，沒想到後來對方大喊搶劫。

被告辯護人則辯稱，沈男沒有不法意圖，且當天他是因為手機被女子扣住，為了不讓女子離開才「惡作劇」拿走女子皮包，並表示女子威脅被告，如果不加錢，就會控訴沈男是性侵。

合議庭認為，沈男是壯年男子，不論體格或力氣都比女子大，若真認為加錢不合理，大可一走了之，不是女子可以強留，他卻不直接離開，反而以找朋友借錢為由，坐女子車子四處遊蕩，更證實是沈男不滿女子因超時且提供全套性服務後，要求加錢而心有不甘，伺機搶奪，且沈男被逮時，手機就在身上，顯見手機被女子扣住，才會拿走女子皮包的說法是卸責之詞。

法官審酌，沈男不思循正途賺取金錢，萌不法所有之念，趁女子開車之際，搶奪皮包，侵害被害人財產法益，且危害社會治安，兼衡沈男犯後否認犯行，未賠償女子損失，也沒達成和解，依搶奪罪判處沈男9月徒刑，可上訴。

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