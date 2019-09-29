影／滿載客運「高速爆胎」衝破隔離帶　撞上對向貨車釀36死36傷

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記者蔡儀潔／綜合報導

連接南京至杭州的寧杭高速公路28日發生重大車禍，一輛滿載69人的大客運與貨車相撞，造成36人死亡、36人受傷，目前現場救援已結束，道路恢復通車。經初步勘察，證實是因為左前輪爆胎，另有消息指出，該客運行駛時雖顯示為河南車牌號碼，但未經交通部門許可營運。

▲客運突駛入對向車道。（圖／翻攝自微博）

當地警方今（29）淩晨發佈通報，稱該客運於早上7點，在行至長深高速2154Km時衝破中央隔離帶，駛入對向車道，與一輛載有3人的半掛貨車相撞；經過8個多小時的搜救，傷員已被送往醫院救治，截至28日下午4點多，事故共造成36死36傷，其中9人重傷、26人輕傷、1人已出院。

▲撞上貨車。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，有鄭州市交通運輸局相關人士表示，肇事的「豫A5072V」旅遊巴，是一輛未經交通部門許可的客運車輛，「也就是說，鄭州市運管局管理的客運公司和車輛中，就沒這家公司和車輛。」但該知情人士表示，更具體情況需待到達現場後才能瞭解。

▲車體嚴重受損。（圖／翻攝自微博）

警方通報稱，由國家應急管理部、公安部、交通運輸部等部門組成的前期工作組已於當晚抵達宜興，指導事故處置，組織開展事故調查。據瞭解，鄭州市當局曾在事發前兩2天，專門召開交通運輸系統部署會議，要求各級運管和執法部門，切實做好相關安全保障工作。

▼警方通報內容。（圖／翻攝自微博）