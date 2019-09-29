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普悠瑪沒學教訓！台鐵再爆司機開過頭「自行關ATP」倒車　險追撞後車釀禍

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區間車,火車,台鐵,等車,月台（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵驚爆司機開過站不停，竟自行關ATP倒車，險釀追撞後車事故。（示意圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

普悠瑪新馬事故將屆1年，但台鐵竟又發生區間車司機開過頭，居然自行關閉ATP，在行控中心不知情的狀況下倒車回站，險釀與後方自強號列車的追撞事故。對此，台鐵證實，9月初接獲訊息時，已立案主動調查，初步發現確實有違反運轉規定狀況，目前已停止該司機員勤務，靜候調查。

根據運安會發布的重大鐵道事故初報，8月6日第3231車次區間車，15:50時由雲林縣斗六站發車，目的地為屏東縣潮州站，該車次表定18:37時停靠高雄市三塊厝站，但卻發生過站不停，且續行通過下一站（高雄站）進站號誌機內方後停車（尚未進入車站月台區）。之後該列車退行三塊厝站時，後方第129車次自強號亦駛入同一閉塞區間，經自強號司機員發現後緊急停車。此列車人員均安，列車無損。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵,台鐵區間車,區間車。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵證實該車次司機員有違反運轉規定情形，已暫停該員乘務。（示意圖／記者賴文萱攝）

據了解，該3231車次區間車司機員，因擔心被重罰，竟然未通報調度員、行控中心，就自行關閉ATP（列車自動防護系統），退回三塊厝站。對此，台鐵證實，該案於9月初接獲訊息後，即立案主動調查，初步發現確實有違反運轉規定之情形，第3231次司機員並自9月6日起暫時停止乘務，靜候調查。

台鐵局表示，目前除由運安處審議小組進行審議，懲處追究相關人員之責任，並研擬改善作為外，並依「重大運輸事故之範圍（草案）」第二條第一項第五款「5、違反閉塞運轉………」，已提報國家運輸安全調查委員會，並主動配合該會調查中。

事實上，ATP主要是在當列車實際速度超過限速後，由制動裝置控制列車制動系統制動，以達到列車在停車點前停車或在限速點前實際速度小於限速值的目的，若列車無預警倒行，ATP也會自行剎車。

▲▼運安會主委楊宏智。（圖／記者賴文萱攝）

▲運安會主委楊宏智表示，該案已列重大鐵道事故，目前正進行調查中。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

運安會則指出，9月21日接獲台鐵局事故通報後，依運輸事故調查法，認定本案屬重大鐵道事故，並指定主任調查官及成立專案調查小組進行事故調查。運安會主委楊宏智表示，該事故目前已經做完組織會議，並開始蒐集事實資料，一般航空事故調查，因為要根據ICAO規範，大致上需要12-14個月時間調查報告才會出爐，但鐵道並無這樣規範，預估時程可縮短1/3，但仍要約半年到8個月時間才能完成調查報告。

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