陸籍工程師「臉書總部」跳樓亡！年僅38歲傳遭職場霸凌：上司背叛

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔/綜合報導

38歲的陸籍男子陳秦(Qin Chen,音譯)在臉書(Facebook)擔任軟體工程師,但日前卻傳出在加州總部大樓跳樓身亡。有臉書前員工透露,陳秦或因遭遇職場欺淩,面臨被辭退的危機,且受工作簽證問題所困擾,導致選擇輕生。此事引發矽谷華人圈的廣泛關注,約400名華人工程師26日下午身穿黑衣,到臉書總部抗議。

▲臉書總部入口的標誌。(圖/路透)

綜合陸媒報導,一名日裔前臉書技術主管透露,陳秦任職的廣告技術部業績壓力非常大,而從內部工作評級顯示,陳秦的評級開始下滑,如果評級在數個季度內不夠理想,他就會被公司放入「績效提升計劃(Performance Improvement Plan,簡稱PIP)」,下一步極有可能面臨開除。

該主管表示,陳秦為了保住工作,開始尋求內部換組,並幸運找到另一個願意接收他的組別,上司當時也答應了,但因後來組員相繼離職,該名上司說服陳秦在多留一段時間,且稱在季度結束時會給他一個好評級,然而在最近的季度結束時,該上司並未遵守承諾,反而給陳秦一個不理想的評級,導致他無法換組。

該主管指出,若情況屬實,就是很嚴重的職場霸淩,「上司欺騙下屬背叛承諾,設法讓他被迫留在組內,無法按照公司流程換組,這都對下屬來說是極其羞辱的事情。」

此外,陳秦一家在美國的去留問題亦可能是他選擇輕生的原因。由於他持有的是H1B臨時工作簽證,若因為降級而進入績效提升計劃,則意味著他極有可能被開除,而一旦工作不保,他就必須在60天內找到新公司,否則全家都要離開美國,一切從頭開始。

▲臉書總部。(圖/知乎網友笨拙的自由提供)

陳秦墮亡後,大批華人26日聚集在臉書矽谷總部進行獻花悼念活動,同時手舉抗議牌,希望臉書能給出真相,徹查死者自殺的原因。FB公關代表則表示,不容忍欺淩和任何形式的騷擾,公司為失去員工感痛心,目前正與專家溝通,希望採取合理措施處理此事。但被問及公司是否會賠償時,該代表則稱無法透露。目前,陳秦在美國的家人已聘請律師處理相關事宜。

據悉,這個PIP計劃在矽谷科技巨頭公司裡十分常見,當老闆對你的工作不滿意時,PIP會送到你手中,並在短時間裡重新考核你,如果不能達到標準就會被炒魷魚,而實際上這一標準極難達到,絕大部分最終還是要走人,該計劃也就成了解雇員工的「潛規則」。很多員工在PIP後莫名其妙被解僱,甚至最終連到底哪裡不符合要求都不知道。

►越想越不對勁!OL 賺翻啦

● 《ETtoday新聞雲》提醒您,請給自己機會:

自殺防治諮詢安心專線:1925;生命線協談專線:1995

Around 400 people gathered Thursday at #Facebook's headquarters in Menlo Park, California, to hold a vigil for Qin Chen, a former Facebook engineer who committed #suicide on Sept 19 by jumping off a company building. pic.twitter.com/hqXrrpKuUk