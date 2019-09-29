陸籍工程師「臉書總部」跳樓亡！年僅38歲傳遭職場霸凌：上司背叛

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者蔡儀潔／綜合報導

38歲的陸籍男子陳秦（Qin Chen，音譯）在臉書（Facebook）擔任軟體工程師，但日前卻傳出在加州總部大樓跳樓身亡。有臉書前員工透露，陳秦或因遭遇職場欺淩，面臨被辭退的危機，且受工作簽證問題所困擾，導致選擇輕生。此事引發矽谷華人圈的廣泛關注，約400名華人工程師26日下午身穿黑衣，到臉書總部抗議。

▲臉書總部入口的標誌。（圖／路透）

綜合陸媒報導，一名日裔前臉書技術主管透露，陳秦任職的廣告技術部業績壓力非常大，而從內部工作評級顯示，陳秦的評級開始下滑，如果評級在數個季度內不夠理想，他就會被公司放入「績效提升計劃（Performance Improvement Plan，簡稱PIP）」，下一步極有可能面臨開除。

該主管表示，陳秦為了保住工作，開始尋求內部換組，並幸運找到另一個願意接收他的組別，上司當時也答應了，但因後來組員相繼離職，該名上司說服陳秦在多留一段時間，且稱在季度結束時會給他一個好評級，然而在最近的季度結束時，該上司並未遵守承諾，反而給陳秦一個不理想的評級，導致他無法換組。

該主管指出，若情況屬實，就是很嚴重的職場霸淩，「上司欺騙下屬背叛承諾，設法讓他被迫留在組內，無法按照公司流程換組，這都對下屬來說是極其羞辱的事情。」

此外，陳秦一家在美國的去留問題亦可能是他選擇輕生的原因。由於他持有的是H1B臨時工作簽證，若因為降級而進入績效提升計劃，則意味著他極有可能被開除，而一旦工作不保，他就必須在60天內找到新公司，否則全家都要離開美國，一切從頭開始。

▲臉書總部。（圖／知乎網友笨拙的自由提供）

陳秦墮亡後，大批華人26日聚集在臉書矽谷總部進行獻花悼念活動，同時手舉抗議牌，希望臉書能給出真相，徹查死者自殺的原因。FB公關代表則表示，不容忍欺淩和任何形式的騷擾，公司為失去員工感痛心，目前正與專家溝通，希望採取合理措施處理此事。但被問及公司是否會賠償時，該代表則稱無法透露。目前，陳秦在美國的家人已聘請律師處理相關事宜。

據悉，這個PIP計劃在矽谷科技巨頭公司裡十分常見，當老闆對你的工作不滿意時，PIP會送到你手中，並在短時間裡重新考核你，如果不能達到標準就會被炒魷魚，而實際上這一標準極難達到，絕大部分最終還是要走人，該計劃也就成了解雇員工的「潛規則」。很多員工在PIP後莫名其妙被解僱，甚至最終連到底哪裡不符合要求都不知道。

►越想越不對勁！OL 賺翻啦

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995