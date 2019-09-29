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他鑽巨型熱軋機維修　接班同事「按下開關」當場壓成圓盤扁狀肉餅！

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▲賈斯汀遭到熱軋機直接壓成人肉餅。（圖／翻攝自當事人臉書）

賈斯汀遭到熱軋機直接壓成人肉餅。（圖／翻攝自當事人臉書下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國威爾斯塔爾伯特港（Port Talbot）日前發生一起工廠職安悲劇。一名44歲男子任職於附近的Tata鋼鐵廠，原本應該是下班時間，但盡責的他卻在下班後選擇繼續清理機器，沒想到接班的同事沒有發現，直接打開機器開關，導致男子直接遭到機器從上而下壓碎，當場整個人壓成扁狀。

根據英國《太陽報》報導，任職於鋼鐵廠的賈斯汀，是一名人見人愛的同事、父親，在案發當天原本應該已經下班，卻沒想到還在大型熱軋機繼續作業，接續上班的工廠工人也沒有警覺到機器內部有人，直接就開啟熱軋機開關，當下巨型條柱由上而下直接搗進機器內，賈斯汀瞬間被壓扁。

▲賈斯汀遭到熱軋機直接壓成人肉餅。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲賈斯汀在老婆眼中是好老公也是好爸爸。

同事發現機器異常後，爬到機器旁邊看才知道賈斯汀已經慘死，立刻報警。然而警消到場後，對於賈斯汀的情況也無法急救。鋼鐵廠已經針對該案件進行責任歸屬調查，但日前該鋼鐵廠才發生爆炸意外，當時造成2名工人重傷。

賈斯汀的家人得知消息後悲痛欲絕，在親友眼中是完美新好男人的他，更是孩子的好爸爸。友人卡羅琳（Caroline Haslam）表示，對於這樣的事情真的非常遺憾，這個人對家庭的貢獻真的非常大。工會總幹事羅伊（Roy Rickhuss）沉痛表示，這是一個悲慘的消息，我們會竭盡所能的去協助賈斯汀的家人。

據悉，該間鋼鐵站是英國最大鋼鐵廠，約有4千名員工，目前當局要求將加強廠內的安檢與重視員工安全。

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