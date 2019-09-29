華聞快遞／北京大興機場投入運營　日均運送旅客約1.2萬人次

▲北京大興國際機場正式投入運營。（圖／中新社）

《北京》大興國際機場投入運營 日均運送旅客約1.2萬人次

北京大興國際機場從9月25日正式投入運營至今，每日執行80架次航班，每日運送旅客在12000人次左右。根據中國民用航空局計劃，共有16家航空公司確定於2019年冬春航季入駐大興國際機場；預計開通116條航線，其中大陸國內航線101條、國際航線15條，覆蓋全球112個航點。（中新社）

《海南》海馬汽車擬出售401套房補充流動資金

5個月過去了，亟須扭虧為盈的海馬汽車想出售401套閒置房產，來補充流動資金的計劃，完成了不足四成，共賣出156套房產，回籠資金5709萬元（人民幣，下同），增加淨利潤3668萬元。時間有些緊迫，因連續2017年、2018年兩年虧損而面臨退市風險的海馬汽車，今年上半年歸屬于上市公司股東的淨利潤依然為負，虧損1.78億元。（澎湃新聞）

《北京》陸1-8月森林旅遊遊客量達12億人次

據統計，今年1-8月全大陸森林旅遊遊客量達到12億人次，同比增長13%，創造社會綜合產值約1.1兆（約新台幣4.8兆）；2018年森林旅遊遊客量突破16億人次，創造社會綜合產值近1.5兆。（新華社）

《上海》臨港新片區新建2根匝道 計劃建設工期15個月

「S2公路海港大道立交匝道新建工程」開工儀式29日舉行，作為上海臨港新片區重大市政交通專案，S2匝道新建工程有利於進一步完善S2公路沿線出入口佈局、緩解申港大道匝道交通壓力、加強臨港新片區主城區及其南部地區對外交通聯繫，加速推進臨港新片區建設。（澎湃新聞）

▼航拍上海自貿區臨港新片區。（圖／翻攝澎湃新聞）

《江西》裕民銀行正式成立 互金公司樂信子公司為第三大股東

江西首家民營銀行「江西裕民銀行」28日開業，該銀行是中國銀保監會時隔2年半後，重啟批籌的第一家民營銀行。公開信息顯示，該銀行註冊資本金20億元，由正邦集團有限公司、江西博能實業集團有限公司聯合省內多家民企共同發起設立。值得注意的是，其第三大股東南昌億分行銷有限公司，為網路金融公司樂信旗下深圳市分期樂網路科技的全資子公司。（澎湃新聞）

《澳門》輕軌氹仔線最快10月營運

對於澳門氹仔線輕軌通車時間表和票價問題，澳門特區運輸工務司司長羅立文日前表示，輕軌開通具體日期未定，但其進度順利，快接近剪綵和營運日子，透露大概在10月或11月，票價將在接近開通時對外公佈；為配合輕軌氹仔線的開通，特區政府將於27日與澳門輕軌股份有限公司簽署為期10年的「輕軌系統運營、經營及維護的批給之公證合同」。（澳門日報）

《黑龍江》下撥11億自然災害救災補助資金

近日經省政府批准，黑龍江財政廳下撥2.5億元（約新台幣11億元）自然災害救災補助資金，説明受災地區開展救災工作。入汛以來，全省共計45條河流82站發生超警戒水位以上洪水，262座水庫出現超汛限水位運行情況。洪澇災害造成部分道路橋涵損毀、農作物受災、房屋倒損，直接經濟損失較大，給災區民眾生產生活帶來很大影響。（黑龍江日報）

《陝西》森林覆蓋率70年來由13.3%提高到43.06％

經過70年的努力，陝西森林覆蓋率由13.3%提高到43.06％，綠色版圖向北推進400多公里，三秦大地實現由黃到綠的歷史性轉變。省氣象局監測資料反映，以陝北地區為核心的黃土高原是全大陸連片增綠幅度最大的地區，2000年至2018年，陝西植被指數變化百分率平均17.9%，為大陸平均值2倍。（西安晚報）

▼黃土高原金字塔 。（圖／翻攝自微博）