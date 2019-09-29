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托兒所員工關門誤夾傷！　2歲童大拇指「斷成兩半+指甲脫落」

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▲▼兒子大拇指被夾傷。（圖／翻攝自Facebook／Taylor Maddison）

▲兒子大拇指被門夾到斷成兩半。（圖／翻攝自Facebook／Taylor Maddison）

實習記者賴韻如／綜合報導

澳洲昆士蘭省一名2歲的男童12日在托兒所內，意外遭到鐵門夾傷小腳，其情況嚴重至大拇指已經有一半脫落，腳指甲也幾乎全部翻起，然而，該托兒所不但未緊急將男童送醫，還和男童家人辯稱「只是小小的割傷罷了」。

據news.com.au報導，男童的母親麥迪森（Taylor Maddison）於24日將事情經過以及一系列兒子受傷的大拇指照發布至個人臉書中，她寫道，「當天她在工作時接到來自托兒所的電話，稱兒子不小心被一名員工關門時夾傷左腳，其大拇指被夾到翹起，流了不少血，但所幸只是小小的割傷罷了。」

▲▼兒子大拇指被夾傷。（圖／翻攝自Facebook／Taylor Maddison）

▲孩子被門夾到後意識昏沉。（圖／翻攝自Facebook／Taylor Maddison）

麥迪森趕緊請妹妹至托兒所接兒子，沒想到後來卻接到妹妹的電話表示，「孩子意識昏昏沉沉，似乎是被驚嚇到整個人不停顫抖。」麥迪森這才知道嚴重性，連忙趕去托兒所，看到兒子的大拇指上蓋著一條嬰兒濕巾，上面滲透著滿滿的鮮血，她翻開濕巾後，竟看到大拇指中間被切開已經「斷成兩半」，且指甲也全部脫落，隨即將兒子送往昆士蘭省兒童醫院急救。

醫生緊急替孩子進行清創，接著進行大拇指縫合、指甲與皮膚修復等手術，醫生表示，「男童的左腳趾可能會有神經上的損傷，詳細情況將要等待10月初才能確定。」

麥迪森說道，「我所關心的是托兒所竟然未在第一時間替我兒子提供適當的協助，也從未直接聯繫救護車；我2歲兒子在事後仍對這件事情感到非常恐懼及痛苦，每當我們開車經過那間托兒所時，他總會放生哭喊及尖叫，讓我非常痛苦。」她更於文末提醒各位家長，「如果您剛好在替自己的孩子找尋托兒所，請務必調查、研究清楚，並查看所有關於此間托兒所的評價，才不會發生這種憾事。」

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