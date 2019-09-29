中俄聯手！4轟炸機逼近釣魚台　日媒：若自衛隊未升空「恐入侵日領空」

▲中國轟6轟炸機。（圖／空軍司令部提供）

記者林瑩真／編譯

中國聯合俄羅斯，在7月23日派2架「轟6」轟炸機及2架TU-95轟炸機逼近釣魚台列嶼上空，俄羅斯一架偵察機也逼近竹島上空，所幸航空自衛隊緊急升空，讓轟炸機改變方向。對此，日本媒體表示，若航空自衛隊沒能迅速應對，日本領空恐怕遭到入侵。

綜合日媒報導，日本航空自衛隊從福岡縣築上町築城基地、宮崎縣新富町新田原基地及沖繩那霸市那霸基地出動戰鬥機，迫使中、俄轟炸機飛到距離釣魚台列嶼東北約90公里處時，分成兩路飛離原本航向。

報導指出，雖然中、俄轟炸機最終並未入侵日本領空，但不能保證若航空自衛隊當天沒有行動，「日本領空很可能遭到入侵」。日本政府目前也在分析中、俄兩國意圖，懷疑中、俄轟炸機此行動為異常狀況。

▲俄Tu-95轟炸機。（圖／翻攝自臉書／North American Aerospace Defense Command）

至於和南韓有主權爭議的竹島（南韓稱獨島）也險遭入侵，南韓國防部也指控中、俄軍機侵入南韓防空識別區，讓南韓的F-15、F-16戰鬥機兩度開火，實施「警告射擊」。雖是俄羅斯空軍首度侵入南韓領空，但不排除是中、俄兩國聯合行動。

對此，俄羅斯塔斯社（TASS）則澄清，當天是在太平洋地區與中國實施長程聯合空中巡邏。但日本政府認為，這是中、俄聯合挑戰竹島與釣魚台的行動。

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