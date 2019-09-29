陌生噁男突傳GG照！　20歲辣妹脫褲拍1張回覆「長度完勝」

▲來自蘇格蘭的金莉（Glaswegian Faye Kinley）是一名跨性別者。（圖／翻攝Instagram帳號fayekinley）

記者吳美依／綜合外電報導

來自蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）的金莉（Glaswegian Faye Kinley）是一名跨性別人士，某天突然收到陌生男網友主動傳來生殖器特寫照。她看了以後，立刻脫下褲子拍攝自己更「雄偉」的性器官，對方嚇得臭罵「搞什麼鬼！」，並且一秒封鎖、失蹤。

This random guy somehow got my number off here and sent me a dick pic and I guess he didn’t appreciate it when I sent a picture of mine back worked like a charm pic.twitter.com/uzdluTH4hb — faye (@fayekinley) 2019年9月25日

根據對話紀錄，陌生男網友說，「嘿！女孩！妳好性感。」並且傳出一張生殖器照片，沒想到自己竟然也收到一張，嚇得大罵，「搞什麼鬼！妳為什麼要傳這種東西給我？我現在要封鎖妳的電話號瑪，刪除對話，再見！」

金莉把這一段對話分享到網路上，但是分別用牛角、茄子的表情符號遮住裸照畫面。她在貼文中寫道，「某人不知道如何拿到我的手機號碼，然後寄了一張Ｘ照給我。我猜，我回傳一張自己（生殖器）的照片時，他應該不太開心。這真是一秒見效！」

這一則貼文獲得6萬3千次分享，29.3萬讚數，許多網友紛紛留言叫好，「『他』才是那一個嚇壞的人，並且封鎖『妳』的號碼，我愛死了。」、「我不認識妳，但我很喜歡妳這麼做。」有人好奇詢問，「好吧，但妳的（生殖器）真的比較大嗎？」金莉也親自回應，「是的，大很多，哈哈哈！」

由 Metro 發佈於 2019年9月28日 星期六

綜合《鏡報》、《都會報》報導，20歲的金莉出生時，生理性別是男性，現在則成為一名跨性別女性，她為自己的性別認同感到驕傲，也在推特個人檔案寫到，「一個擁有陰莖的女孩」。她已經收過不少類似的照片，「我突然想到，如果我也做了一樣的事情，那會有多有趣。他的反應跟我預期的完全一樣。」

金莉向《每日紀事報》（Daily Record）提到，事後回想，猜測網友應該是從臉書的個人檔案上找到聯絡方式，「我立刻把號碼隱藏起來，但還是完全不知道那個男的是誰。」她也透露，如果把每一張突然收到的陌生男性私密照公布出來，可能會變成「全年無休」，「這對我個人來說，不會造成太多困擾，但是我認為，每一個收到這種照片的人，都有權利舉發。」



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