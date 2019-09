陌生噁男突傳GG照！　20歲辣妹脫褲拍1張回覆「長度完勝」

▲來自蘇格蘭的金莉(Glaswegian Faye Kinley)是一名跨性別者。(圖/翻攝Instagram帳號fayekinley)

記者吳美依/綜合外電報導

來自蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)的金莉(Glaswegian Faye Kinley)是一名跨性別人士,某天突然收到陌生男網友主動傳來生殖器特寫照。她看了以後,立刻脫下褲子拍攝自己更「雄偉」的性器官,對方嚇得臭罵「搞什麼鬼!」,並且一秒封鎖、失蹤。

This random guy somehow got my number off here and sent me a dick pic and I guess he didn’t appreciate it when I sent a picture of mine back worked like a charm pic.twitter.com/uzdluTH4hb