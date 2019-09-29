美財政部澄清：此刻無計畫阻中企在美上市　

▲ 川普政府考慮撤銷中國企業在美上市資格（delisting）的消息傳出後，在美上市的中企股價應聲暴跌。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國外傳研擬撤銷中國企業在美國境內證券交易所上市的資格，消息震驚國際。對此，美國財政部發言人克勞利28日澄清，當局目前並無此計畫，但並未排除其他限制對中國企業投資的可能性。

綜合路透社、彭博報導，政府外傳正在考量一系列的方法，阻止美國資金流向中國上市公司，包括祭出撤銷中國企業在美上市資格、限制美政府養老基金投資中國等，但目前並未有具體作法，且仍處於初步討論階段，無正式時間表。

周五消息一出，在美上市的中企股價應聲暴跌。同日，美國那斯達克交易所做出回應，強調對所有符合上市要求的企業提供非歧視且公平准入的機會。

到了28日，美國財政部發言人克勞利（Monica Crowley）發出電子郵件澄清，「政府目前沒有考慮阻止中國企業在美國境內證券交易所上市。」但她並沒有排除其他限制對中國企業投資的可能性。

根據彭博先前報導，任何計畫都必須先行獲得總統川普（Donald Trump）的批准，而川普已對討論此事開了綠燈。

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▼ 美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

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