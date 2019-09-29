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洩密又爆通烏門！　美媒：白宮「嚴格加密」川普通話紀錄

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▲▼白宮公布川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄。（圖／路透）

▲川普與烏克蘭總統澤倫斯基的通話紀錄曝光，通烏門持續延燒。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對話紀錄曝光，讓「通烏門」持續延燒。《紐約時報》、CBS、CNN等媒體報導，川普與其他國家領導人的通話紀錄，有一部分被保存在一個獨立、高度機密的情報系統之中，受到嚴格取得與查閱限制，通話對象包括俄羅斯總統普丁、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）。

綜合外媒報導，白宮針對川普的某些通話紀錄，設立嚴格取得與查閱限制，包括取得文件副本、歸類存檔的官員身分。這些文字檔案被存放在一個高度機密的情報系統內，與美國國家安全會議（National Security Council）於一般情況下廣泛使用的系統相互分離。

▲▼美國白宮（圖／路透）

▲美國各大媒體紛紛報導，白宮針對川普的通話紀錄嚴格加密。（圖／路透）

BBC報導，白宮27日晚間證實，通烏門被洩出的通話紀錄，被另外存放於一個高度機密系統中。據了解，川普與前澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）的通話紀錄2017年曝光，與俄羅斯外交部長的對話後來又被爆出，幕僚為了避免洩密事件再次發生，決定採取實際行動。

《紐約時報》指出，沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）於2018年10月被殺害以後，沙國王儲穆罕默德的通話就被加密。此外，川普與普丁的通話紀錄，至少有一筆以上文件也被轉移、保存到高度機密系統之中。但是，一名官員透露，沒有證據指出，川普做出任何不當行為。

▲▼川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在聯合國大會上進行場邊會談。（圖／路透）

▲川普曾在電話中，要求澤倫斯基調查其競爭對手拜登。（圖／路透）

根據CBS，吹哨人透露，自從通烏門事件後，幕僚就採取更加嚴格的加密行動。他表示，白宮官員了解那一通電話的嚴重性以後，深感不安，因此才決定洩密，「白宮的律師『指示』官員們，要把通話紀錄電子檔從電腦系統中移除。通常為了協調、定稿並分發給各級內閣，（總統的）通話紀錄都會儲存。」但是，也有人認為，洩密的行為是「濫用系統」，也與「情報計劃局的責任不符。」

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