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米塔颱風「周一晚周二晨最靠近台灣」　吳德榮：暴風圈侵襲北東機率8成以上

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米塔颱風。（圖／翻攝RAMMB）

▲氣象局觀測，米塔上午8時中心位置在台北東南方約920公里海面上。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，米塔颱風對北部、東北部威脅加劇，不容小覷，要特別注意周一（30日）北部山區及東北部的大量降雨；而颱風周一晚間至周二（10月1日）晨距台灣最近時，強度將為「中颱」，且不能完全排除登陸機率。

吳德榮「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，由於模式模擬太平洋高壓不斷修得更強，米塔颱風路徑也愈修愈近台灣；氣象局今天（29日）凌晨2時路徑潛勢預測圖顯示，米塔沿著太平洋高壓邊緣前進，今向西北西逼近巴士海峽及東半部海面；周一上午在台灣東側轉向偏北北西，經台灣東北部海面；周一晚至周二晨距台灣最近時，強度將為中颱；周二上午轉偏北進入東海，周二下午再轉向東北；周三（10月2日）中心撲向韓國。

請繼續往下閱讀...

吳德榮說，氣象局暴風圈侵襲機率圖亦顯示，以台灣東北部近海的機率最高，台灣東北部、北部陸地受暴風圈侵襲的機率，也大幅提高至80%以上（紅色）；意謂米塔中心雖以通過近海的機率最高，但登陸的機率並不能完全排除，對北部、東北部威脅加鉅，不容小覷，應密切觀察最新資料的調整。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼米塔颱風最新動態和路徑預測圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心（ECMW）模式模擬顯示，今受東北風影響，北部、東北部有局部雨，北海岸、東北部及北部山區因地形條件而有較大雨勢；今晚至周二上半天，因颱風外圍及其環流影響，迎風面雨勢增大，尤其周一北部山區及東北部的大量降雨，要特別注意防範，離米塔最近的北部、東北部則要特別提防強風，尤其東北角及蘇澳。

吳德榮說，花東受影響相對較小，轉陰有局部陣雨，花蓮仍應注意較大降雨；中南部雲量增多也有局部陣雨，中部山區有較大雨勢；周二下半天起米塔遠離，水氣逐漸減少，北台灣雨後多雲，中部山區、南台灣及花東仍有局部短暫雨的機率。

▼吳德榮表示，東北部、北部陸地受暴風圈侵襲的機率大幅提高至80%以上（紅色）。（圖／氣象局）

米塔颱風。（圖／氣象局）

氣象局觀測，米塔上午8時中心位置在台北東南方約920公里海面上，以每小時24公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風，7級風暴風半徑150公里。

氣象局說，根據最新氣象資料顯示，米塔颱風過去3小時強度略為增強，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）將構成威脅，預計未來強度有再增強且暴風圈有擴大的趨勢。

氣象局預報員劉沛滕表示，今晚發布陸上警報機率高，周一一整天影響台灣最劇烈，暴風圈可能壟罩北部、宜蘭和花蓮；且米塔持續增強中，今下半天有機會轉為中度颱風。

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