塔利班狂炸…阻撓總統大選　38歲商人「被剁掉手指」也要投票！

▲阿富汗總統大選28日舉行,38歲商人薩菲不怕塔利班威脅,仍然出門投票。(圖/路透、翻攝Twitter@SamimArif)

記者吳美依/綜合外電報導

阿富汗總統大選28日舉行,政府在全國的投票所派駐超過7萬名警力跟軍人,但許多地方仍一片混亂,被塔利班放置的炸彈襲擊,釀成至少4死80傷,最後投票率不到一半。38歲商人薩菲(Safiullah Safi)在推特上分享照片,秀出投票後沾滿墨水的左手食指,以及2014年因投票而被塔利班剁斷、少了一截的右手食指,展現堅持公民參與的決心。

▲塔利班警告,會對投票所發動炸彈攻擊,仍有民眾冒險投票。(圖/路透)

《美聯社》報導,第一起暴力案件發生在坎大哈(Kandahar)一座臨時被當作投票所的清真寺,炸彈攻擊造成15人受傷。首都喀布爾(Kabul)、中部城市加茲尼(Ghazni)、東部城市賈拉拉巴德(Jalalabad)等地也陸續傳出暴力事件,目前至少釀出4死80傷,但是整體傷亡必須稍晚才能完全釐清。據了解,阿富汗獨立選舉委員會預期在3周之內公布選舉結果。

▲超過7萬名軍警駐守投票所,維護安全。(圖/路透)

《衛報》指出,雖然政府布署超過7萬軍警,確保投票安全,封鎖主要城市,但是登記參選的900萬選民當中,只有不到一半人數完成投票。報導也提到,各地投票所傳出選民名冊不完整,生物辨識系統故障等消息,讓許多百姓感到失望,批評2014年嚴重缺失、充滿舞弊的總統大選再度重演。

▲BBC報導,900萬名登記投票的選民中,35%是女性。(圖/路透)

綜合外媒報導,塔利班批評阿富汗政府是美國魁儡,總統大選不合法,28日將會鎖定投票所發動炸彈攻擊,阻止百姓出門投票。36歲水電工阿茲米(Farhad Azimi)說,「我上次有投票,但是大選結果卻讓這個國家變得更糟糕,所以我今年決定不要投票。我可以預期選舉後會出現更多問題,也許還會有戰爭,任何壞事都是有可能的。」

#Taliban chopped off Saifullah Safi’s right index finger for voting in 2014 presidential election.



But he didn’t give up his right, voted again today, dipped his left finger into indelible ink bottle. #AfghanistanElection



via @SamimArif pic.twitter.com/OLUCY0kKlk