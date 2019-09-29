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塔利班狂炸…阻撓總統大選　38歲商人「被剁掉手指」也要投票！

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▲▼塔利班狂炸…阻撓總統大選　38歲商人「剁掉手指」也要投票！。（圖／路透、翻攝Twitter@SamimArif）

▲阿富汗總統大選28日舉行，38歲商人薩菲不怕塔利班威脅，仍然出門投票。（圖／路透、翻攝Twitter@SamimArif）

記者吳美依／綜合外電報導

阿富汗總統大選28日舉行，政府在全國的投票所派駐超過7萬名警力跟軍人，但許多地方仍一片混亂，被塔利班放置的炸彈襲擊，釀成至少4死80傷，最後投票率不到一半。38歲商人薩菲（Safiullah Safi）在推特上分享照片，秀出投票後沾滿墨水的左手食指，以及2014年因投票而被塔利班剁斷、少了一截的右手食指，展現堅持公民參與的決心。

▲▼阿富汗舉行總統大選，政府派駐超過7萬軍警駐守投票所，防範塔利班轟炸。（圖／路透）

▲塔利班警告，會對投票所發動炸彈攻擊，仍有民眾冒險投票。（圖／路透）

《美聯社》報導，第一起暴力案件發生在坎大哈（Kandahar）一座臨時被當作投票所的清真寺，炸彈攻擊造成15人受傷。首都喀布爾（Kabul）、中部城市加茲尼（Ghazni）、東部城市賈拉拉巴德（Jalalabad）等地也陸續傳出暴力事件，目前至少釀出4死80傷，但是整體傷亡必須稍晚才能完全釐清。據了解，阿富汗獨立選舉委員會預期在3周之內公布選舉結果。

▲▼阿富汗舉行總統大選，政府派駐超過7萬軍警駐守投票所，防範塔利班轟炸。（圖／路透）

▲超過7萬名軍警駐守投票所，維護安全。（圖／路透）

《衛報》指出，雖然政府布署超過7萬軍警，確保投票安全，封鎖主要城市，但是登記參選的900萬選民當中，只有不到一半人數完成投票。報導也提到，各地投票所傳出選民名冊不完整，生物辨識系統故障等消息，讓許多百姓感到失望，批評2014年嚴重缺失、充滿舞弊的總統大選再度重演。

▲▼阿富汗舉行總統大選，政府派駐超過7萬軍警駐守投票所，防範塔利班轟炸。（圖／路透）

▲BBC報導，900萬名登記投票的選民中，35％是女性。（圖／路透）

綜合外媒報導，塔利班批評阿富汗政府是美國魁儡，總統大選不合法，28日將會鎖定投票所發動炸彈攻擊，阻止百姓出門投票。36歲水電工阿茲米（Farhad Azimi）說，「我上次有投票，但是大選結果卻讓這個國家變得更糟糕，所以我今年決定不要投票。我可以預期選舉後會出現更多問題，也許還會有戰爭，任何壞事都是有可能的。」

38歲商人薩菲（Safiullah Safi）也有參加2014年總統大選，投票隔天從喀布爾旅行到東南部城市霍布特（Khost），由於手上沾了投票後的墨印，立刻被恐怖分子認出，「塔利班把我從車子裡帶走，遠離大馬路，抵達他們設立的法庭。他們切斷我的手指，一直質問，為什麼不顧警告，參加選舉。」他向《路透社》表示，雖然家人非常擔心，還是把全家都帶去投票，「我知道這是一個傷痛的經驗，但也只是一根手指。當事情涉及到我的孩子和國家的未來，我絕對不會坐視不管，即使他們要砍掉我的整隻手掌。」

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