「台北法案」最新版本曝光　主軸「保護台灣」前全冠上…符合美利益才考慮！

▲台北法案引發中國、美國政壇高度關注。（圖／路透社）

記者陳亭伃／綜合報導

台灣上周接連面臨索羅門群島與吉里巴斯斷交，中國介入速度驚人，不僅讓台灣外交部門緊繃，更讓美國相當不滿。美國聯邦參議院25日隨即口頭通過5月23日版本之「台北法案」（TAIPEI Act），內容態度強硬，包括若有與台灣夥伴國加強或是降低外交關係，美國可以適時調整對其的外交策略，引發中國政府不滿。26日再釋出最新版本，內容文字明顯做出調整。

綜合外媒報導，在索國與吉里巴斯斷交後，美國多位議員隨即口頭通過「台北法案」並以5月25日的版本優先釋出，卻引發中國政府不滿，其中包括美國應授權行政部門可採取降低外交關係或以減少援助等方式，回應與台斷交的國加，並要求美國國務院定期就協助台灣維繫邦交關係及強化與非邦交國關係所做的努力向國會提交報告。

該版本其中內容被中國政府認為是美國「刻意施壓」，26日參議院外委會再度釋出新版本，針對美國原本有權調整傷害台灣國家的援助也被消失，要求國務院報告也未再提到。在新版法案中提到，美國政府應該支持台灣與印太地區、全世界國家強化官方與非官方關係。

另外在「符合美國利益下」美國可以在與台灣加強或是提升關係的國家協助經濟、安全、外交發展；相對的，針對傷害台灣的國家，若「符合美國利益」則可以考慮減少經濟、外交、安全方面交流。

最後在新版本補充國會意見，即為台美應該進行雙邊貿易談判，找到符合雙邊共同經濟利益、保護美國勞工、有利美國出口商的自由貿易協定。

►►變漂亮不用符合美國利益哦～