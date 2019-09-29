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大一男路況不熟！深夜自撞分隔島「噴飛」碎片散落滿地　臉+四肢重創命危

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記者黃孟珍／苗栗報導

甫就讀國立聯合大學1年級朱姓男學生（19歲），28日晚上10時許，被民眾發現倒臥在苗栗市聯大路，通知消防隊後緊急被送醫急救；據警方初步了解，朱生從聯合大學八甲校區下山，要去載同學，沒有多久就在聯大路疑似自撞分隔島，他頭載安全帽，仍受創嚴重，詳細事發情形待釐清中。

▲▼ 男大生自撞命危 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲大一生疑似車速過快、不熟路況，導致自撞分隔島，經送醫後情況危急。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣消防局29日晚間10時20分接獲民眾報案後前往救援，抵達時發現朱姓學生面朝下，一動也不動的趴在花圃旁，頭上還戴著安全帽，但臉部及四肢受傷嚴重，經以CPR急救後緊急送往大千醫院急救，因傷勢嚴重，至今傷未脫離危險。

▲救護人員經初步急救後，趕緊將朱男送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲救護人員經初步急救後，趕緊將朱男送醫救治。（圖／記者黃孟珍翻攝）

警方表示，聯大路連接聯大八甲、二坪校區，時速限制40公里，彎道多、坡度陡等因素影響；朱姓學生當時騎車疑似車速過快且不熟悉路況，才會在要下山去找同學時，失控自撞分隔島，現場幾乎沒有煞車痕跡，現場機車零件、手機、拖鞋散落路面；經初步研判，朱男並無酒駕。

據警方統計，這個路段從2010年9月開通後，大大小小車禍不斷；單從2019年1月至8月份，就發生多達18件的交通事故，更造成1人死亡；地方人士及學校方面極力向縣府反映改善，包括設置區間測速，原雙向各1混合車道、1機車道，拆除路肩花台，並退縮人行道，改為雙向各2車道等，希望可以減低用路人在此路段發生危險的機率。

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