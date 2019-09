印度政府拒撤電子煙禁令　6城市抗議民眾僅400人：參與怕會被警方盯上

▲印度9月下達電子煙禁令。(圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張靖榕/綜合外電報導

印度政府先前對電子煙下達全國禁令,引起「印度電子煙協會」(The Association of Vapers India)抗議,但6座城市的抗議活動僅有區區數百人參加,原因是部分反對禁令的人擔心會被警方盯上。一名官員表示政府態度一貫,不會撤回禁令。

印度媒體《經濟時代》(The Economic Times)引述路透社報導,印度9月下達電子煙禁令,不得進口和銷售電子煙,並對電子煙在年輕人之間盛行的情況提出警告。禁令影響的層面相當廣,除了全境人民適用,也衝擊「Juul Labs」和菲利普莫里斯國際公司(Philip Morris International)等國際菸商的銷售計畫。

抗議民眾週六(28日)在6座城市發起抗議集會,要求政府將全面禁止改為合法控管,但人數不如預期。印度電子煙協會指出,這天參與集會的只有不過400人,部分反對者因為害怕被警方盯上而選擇不現身。

數名抗議者在印度首都新德里(New Delhi)的抗議現場直接抽起電子煙(Vape);其中一人的小孩舉著抗議標語,「我不希望我爸爸變成一個菸鬼」(I don't want my dad to be a smoker)。儘管反對者已經表明抽電子煙能讓他們遠離更具傷害性的紙菸,政府官員仍指出,這項禁令有其必要性,是為了讓民眾不要因為吸電子煙對尼古丁上癮,最後轉而抽紙菸。

