印度政府拒撤電子煙禁令　6城市抗議民眾僅400人：參與怕會被警方盯上

▲印度9月下達電子煙禁令。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度政府先前對電子煙下達全國禁令，引起「印度電子煙協會」（The Association of Vapers India）抗議，但6座城市的抗議活動僅有區區數百人參加，原因是部分反對禁令的人擔心會被警方盯上。一名官員表示政府態度一貫，不會撤回禁令。

印度媒體《經濟時代》（The Economic Times）引述路透社報導，印度9月下達電子煙禁令，不得進口和銷售電子煙，並對電子煙在年輕人之間盛行的情況提出警告。禁令影響的層面相當廣，除了全境人民適用，也衝擊「Juul Labs」和菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International）等國際菸商的銷售計畫。

抗議民眾週六（28日）在6座城市發起抗議集會，要求政府將全面禁止改為合法控管，但人數不如預期。印度電子煙協會指出，這天參與集會的只有不過400人，部分反對者因為害怕被警方盯上而選擇不現身。

數名抗議者在印度首都新德里（New Delhi）的抗議現場直接抽起電子煙（Vape）；其中一人的小孩舉著抗議標語，「我不希望我爸爸變成一個菸鬼」（I don't want my dad to be a smoker）。儘管反對者已經表明抽電子煙能讓他們遠離更具傷害性的紙菸，政府官員仍指出，這項禁令有其必要性，是為了讓民眾不要因為吸電子煙對尼古丁上癮，最後轉而抽紙菸。

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