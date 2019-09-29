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影／破壞中山大學連儂牆…陸客夫妻「道歉了」　學生會原諒願和解

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記者張靖榕／綜合報導

高雄中山大學部分學生週五（27日）和帶著小孩的陸客夫妻，因撕毀校內連儂牆上聲援反送中的字條發生爭執。鼓山分局接獲學生報案後，週六（28日）循線將吳姓夫妻帶回偵辦；吳男等到案後，深夜坦承犯行並向學生會致歉，雙方和解收場。

案件發生於27日下午4點左右，國立中山大學校園內的連儂牆，被一對陸客夫妻帶著小孩逐一撕下牆上聲援字條。儘管被中山大學學生發現後以口頭制止並錄影存證，這對夫妻仍當在自家門口一樣，繼續撕著字條，並將字條丟在原地後搭車離去。

▲涉嫌撕毀高雄中山大學連儂牆的陸客夫妻 。（圖／地方中心翻攝）

▲涉嫌撕毀高雄中山大學連儂牆的陸客夫妻 。（圖／地方中心翻攝）

學生將影片PO上網後引起關注，也讓鼓山分局轄區新濱派出所派員到場關切。校方表示，該對夫妻帶著小孩撕毀連儂牆紙條後隨即離開校園，期間未與在場學生發生肢體衝突，同時表示該連儂牆是由學生會管理，尊重學生會的決定。

中山大學學生會會長莊皓鈞28日與警方取得聯繫，完成毀損告訴的筆錄。根據《中央社》報導，鼓山分局立即成立專案小組循監視器找人，在西子灣英國領事館前的畫面中，看見陸客夫妻於案發後隔天一早搭接駁車往南部旅遊。

辦案過程中，專案小組經移民署高雄專勤隊協助，確認吳男一家身分，並在墾丁大街將人帶回到案。吳男一家三口昨晚配合調查，並針對撕毀連儂牆上的字條等不當行為，向在場的莊皓鈞等學生會成員道歉，得到學生會的原諒；學生會在律師及警方見證下撤回對陸客夫妻的告訴，雙方達成和解後各自離去。

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