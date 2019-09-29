米塔颱風「快速發展中有登陸機會」風雨最大時間地區曝　天氣風險：來者不善

▲天氣風險說，周一下午起暴風圈將壟罩東部、北部陸地，颱風中心在周一深夜掠過東北角近海。（圖／翻攝天氣風險公司臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（29日）上午8時30分發布米塔海上颱風警報，預估今晚發布陸警機率高。天氣風險公司表示，周一（30日）傍晚至周二（10月1日）清晨是颱風影響最劇烈的時段，宜蘭、苗栗以北是風雨最大的地區，颱風中心在接近時，有可能受地形影響而更接近陸地，甚至有登陸的機會，北部、東部務必嚴加戒備。

天氣風險今在臉書指出，從可見光雲圖上可以看到，米塔颱風的核心雲系已經相當緊密，颱風結構在快速發展當中，預報路徑也持續向西調整，來者不善。

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天氣風險說，依照氣象局預報路徑，預估今下半天就會發布陸上警報，周一下午起暴風圈將壟罩東部、北部陸地，颱風中心在周一深夜掠過東北角近海；颱風中心在接近時，有可能受地形影響而更接近陸地，甚至有登陸的機會，北部、東部務必嚴加戒備。

▲▼米塔颱風最新動態和路徑預測圖。（圖／氣象局）

天氣風險表示，周一傍晚至周二清晨是颱風影響最劇烈的時段，宜蘭、苗栗以北是風雨最大的地區，山區要留意大量累積的降雨，平地沿海則是強風驟雨，尤其台北盆地因基隆河谷的加乘效應，吹東風時的風勢感受會相當明顯；颱風來得快，去得也快，周二上午就快速北上遠離。

氣象局觀測，米塔上午8時中心位置在台北東南方約920公里海面上，以每小時24公里速度向西北進行，近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風，7級風暴風半徑150公里。

氣象局說，根據最新氣象資料顯示，米塔颱風過去3小時強度略為增強，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）將構成威脅，預計未來強度有再增強且暴風圈有擴大的趨勢。

▼米塔颱風增強中，最快今下半天轉為中颱。（圖／氣象局）

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今深夜到周一凌晨，米塔暴風圈邊緣可能接近綠島、蘭嶼，當地風雨先變大；米塔周一從東邊海面北上，花蓮、宜蘭上半天風雨逐漸增強，北部下午起風雨也會明顯增強。

劉沛滕表示，今晚陸警機率高，周一一整天影響最劇烈，北部、宜蘭雨勢最大，暴風圈可能壟罩大台北、宜蘭、桃園和新竹，花蓮也會擦到一點點，但仍以大台北、宜蘭機率最高，「如果有發陸警就要看這些地區。」

劉沛滕指出，米塔持續增強，今下半天有機會變中颱，周一下半天在宜蘭外海是強度最強時，且一路速度都滿快的；周二颱風逐漸遠離，北部上半天還是容易下雨，但雨勢逐漸減緩；颱風影響期間，中部也會有些降雨，若路徑稍微往台灣靠近，南部也會有雨。

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