花東民衆求子可圓夢！送子醫師黃蘭媖進駐花蓮慈濟

▲中醫婦科權威黃蘭媖（右二）加入花蓮慈濟醫院中醫團隊，花蓮慈院林欣榮院長（右一）、中醫部何宗融副院長（左二）頒發聘書。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

東部的不孕夫妻有福了！國寶級女中醫師黃蘭媖，也是南台灣超人氣、最有名的送子醫師，最權威的不孕症治療中醫專家從九月起加入花蓮慈濟醫院中醫團隊，為新任中醫顧問，讓東部的民眾以後不須再長途跋涉，也能在花蓮一圓求子夢。

擁有30年中醫臨床經驗的黃蘭媖中醫師，不僅對子宮內膜異位症、子宮肌瘤、腹腔沾黏、多囊卵巢綜合症、卵巢機能退化的中醫治療十分熟稔外，擅長中醫辯證調整體質、對症根治的她，更成功幫助許多不孕夫妻找到生機。

黃蘭媖表示，女性生理上的限制是既現實又殘酷的，一旦過了35歲，卵巢機能迅速降低，受孕機率減少許多，如有幸受孕成功，流產的風險也比年輕女性增加許多，想要順利產下健康的孩子，只會越來越艱難。

「務必先解決生理上的問題，再進行體質調整才有效！」黃蘭媖醫師除了基本的望聞問切四診，她也會協助分析體質，針對月經周期不同給予適合療法，同時搭配中藥、針灸、推拿、食療、飲食營養衛教等，提供更完善的治療，增加懷孕機會。若民眾同時有看西醫，也可配合中醫治療調整體質，能有效強化精子和卵子的品質，提升子宮孕育機能，更能有助於提升試管嬰兒的成功率。

▲不孕症治療中醫專家黃蘭媖加入花蓮慈濟醫院中醫團隊，東部的民眾不須再長途跋涉，也能在花蓮一圓求子夢。

只要找對方法、用對策略，想要順利懷孕並擁有健康的寶寶，其實並不難。黃蘭媖表示，其實導致受孕困難的原因，除了高齡、不良的生活作息、壓力等因素外，心情的調適絕對是非常重要的！她表示，心理壓力較重的婦女，內分泌會受到影響，免疫機能也容易因為波動的情緒而失調，影響受孕的機會，因此她建議如果打算一年後要懷孕的婦女，至少要在3~6個月前就開始看中醫調身體，才能把體質調整到適合懷孕的狀態。

至於經期不規律的女性，甚至是月經來的那幾天不管是身體還是心理都會有各種不舒服，讓人苦不堪言，其實都可以透過中醫達到調整體質、緩解疼痛。黃蘭媖表示，中醫透過針灸、溫灸等手法，都能順利解決九成以上的原發性經痛不適。她深信把女性健康照顧好，是家庭幸福的來源，願意手把手教學傳承經驗，讓更多中醫師習得婦科知識，陪伴女性面對一輩子會碰上月經、懷胎、生產等問題。