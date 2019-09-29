「胖胖心」中看不中用！遠離心血管疾病從護心新生活開始

▲心臟內科楊秋芬醫師與民眾分享心臟衰竭常見的症狀與治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

九月二十九日是「世界心臟日」，二十八日下午花蓮慈濟醫院心臟內科楊秋芬醫師、心臟血管外科的外科部主任張睿智與冠心病衛教團隊慈濟大學謝美玲助理教授邀請民眾，從「中看不中用的胖胖心」、「心門打不開怎麼辦」談起，正視「護心新生活」。

「醫生說我心臟很大顆，是不是代表心臟很有力？」楊秋芬醫師在講座一開場就請民眾想像，當我們力氣太小、搬不動重物的時候，可能會去把自己的肌肉練得強壯一點，心臟肥大的概念也是這樣，當心臟正常的跳動沒辦法供應全身的血流所需的時候，心臟的肌肉就會越來越肥，希望可能滿足身體的需求；但再怎麼強壯的肌肉都有極限，當心臟到達極限，就會進入「心臟衰竭」，就像得了心臟的癌症一樣，心臟慢慢失去功能。

請繼續往下閱讀...

▲心臟血管外科的外科部主任張睿智分享主動脈瓣膜狹窄的治療。

心臟衰竭是個結果，而造成衰竭的原因很多，像是高血壓、瓣膜性心臟病、缺血性心臟病、肺動脈高壓、貧血、心肌梗塞外，隨著年齡增長，身體機能的下降，老化確實會有心臟功能下降的可能，因而慢慢出現心臟衰竭的「累、喘、腫、咳嗽」症狀。楊秋芬醫師表示，從日常生活可以約略評估心臟衰竭的嚴重度，爬樓梯、掃地會喘為「第二級」，刷牙會喘為「第三級」，坐著會喘就是「第四級」。走路活動就會喘，代表血液供應不太夠，下肢會有點水腫，晚上睡不好一直起來尿尿，這些都有可能是心臟衰竭的表現，如果有觀察到這些表現就應該就醫檢查。

治療心臟衰竭要先找出心臟衰竭的原因，不同的問題會有不同的治療方法。楊秋芬醫師表示，輕微的心臟衰竭可透過藥物、調整生活型態來治療，但如果是心室擴大且增厚心臟腔室的收縮呈現不協調狀態，就需要裝置心臟節律器治療；如果是瓣膜的問題，可能有必要做手術修補，這些都有助於改善心臟衰竭。

而要讓心臟這顆馬達發揮作用，首先「心門」也就是主動脈瓣膜要能正常打開與閉合。主動脈瓣膜是心臟輸出血液的出口，跟人體許多器官及組織一樣，會因為年紀變大而出現退化，或者因為疾病等問題造成異常，該出去的血液沒辦法完全輸出，心臟一收縮還會往回跑，當主動脈瓣膜出現異常的時候，就有可能出現心絞痛、胸悶、頭暈、呼吸喘等症狀，還會引起心臟衰竭。

▲▼民眾繼續排隊問問題，楊秋芬醫師與張睿智主任悉心的為每位民眾解說。

張睿智主任表示，臨床上可以透過心臟超音波檢查發現主動脈瓣膜的異常，中度以內通常會安排定期追蹤，並且合併心臟內科進行治療。但是中重度以上時期，也就是上述症狀全部合併出現時，這時候就需要進行開心手術－主動脈瓣膜置換。

除了會留下約20公分傷口的傳統開心手術，現在醫界也會利用包含達文西機器手臂在內等技術，進行微創手術，傷口只剩下約7公分，也能縮短體外循環人工心肺機的使用時間，傷口小恢復期快，病人通常一天左右就可以出加護病房。

而且隨著科技的進步，對於年紀太大或者合併有其他疾病的病人來說，花蓮慈濟醫院建置高階複合式手術室，由心臟外科與內科聯手，進行經導管主動脈瓣膜置換術，利用心導管的技術，將無縫線的瓣膜送入主動脈與心臟的交接處進行置換，過程中不需要人工心肺機，甚至幾乎沒有傷口。

要有效扭轉心臟衰竭病情，除了積極接受心臟衰竭藥物治療、配合醫囑及定期回診外，還需嚴格控制飲食的水分及鹽份。楊秋芬醫師也表示，心臟衰竭的藥物選擇相當完整，病友只要積極與醫師配合，遵照醫囑服藥、配合定期追蹤積極治療，疾病是可以穩定控制的，建議病友日常飲食應避免吃太鹹的食物，才不會增加身體負荷，同時接受心臟復健治療，安排合適的運動訓練項目並做好體重管理，有機會使疲乏無力失去彈性的心臟恢復到正常大小，病人也能回到未發病前的良好生活品質。