　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「胖胖心」中看不中用！遠離心血管疾病從護心新生活開始

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲心臟內科楊秋芬醫師與民眾分享心臟衰竭常見的症狀與治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

心臟內科楊秋芬醫師與民眾分享心臟衰竭常見的症狀與治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

九月二十九日是「世界心臟日」，二十八日下午花蓮慈濟醫院心臟內科楊秋芬醫師、心臟血管外科的外科部主任張睿智與冠心病衛教團隊慈濟大學謝美玲助理教授邀請民眾，從「中看不中用的胖胖心」、「心門打不開怎麼辦」談起，正視「護心新生活」。

「醫生說我心臟很大顆，是不是代表心臟很有力？」楊秋芬醫師在講座一開場就請民眾想像，當我們力氣太小、搬不動重物的時候，可能會去把自己的肌肉練得強壯一點，心臟肥大的概念也是這樣，當心臟正常的跳動沒辦法供應全身的血流所需的時候，心臟的肌肉就會越來越肥，希望可能滿足身體的需求；但再怎麼強壯的肌肉都有極限，當心臟到達極限，就會進入「心臟衰竭」，就像得了心臟的癌症一樣，心臟慢慢失去功能。

請繼續往下閱讀...

▲心臟內科楊秋芬醫師與民眾分享心臟衰竭常見的症狀與治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

心臟血管外科的外科部主任張睿智分享主動脈瓣膜狹窄的治療。

心臟衰竭是個結果，而造成衰竭的原因很多，像是高血壓、瓣膜性心臟病、缺血性心臟病、肺動脈高壓、貧血、心肌梗塞外，隨著年齡增長，身體機能的下降，老化確實會有心臟功能下降的可能，因而慢慢出現心臟衰竭的「累、喘、腫、咳嗽」症狀。楊秋芬醫師表示，從日常生活可以約略評估心臟衰竭的嚴重度，爬樓梯、掃地會喘為「第二級」，刷牙會喘為「第三級」，坐著會喘就是「第四級」。走路活動就會喘，代表血液供應不太夠，下肢會有點水腫，晚上睡不好一直起來尿尿，這些都有可能是心臟衰竭的表現，如果有觀察到這些表現就應該就醫檢查。

治療心臟衰竭要先找出心臟衰竭的原因，不同的問題會有不同的治療方法。楊秋芬醫師表示，輕微的心臟衰竭可透過藥物、調整生活型態來治療，但如果是心室擴大且增厚心臟腔室的收縮呈現不協調狀態，就需要裝置心臟節律器治療；如果是瓣膜的問題，可能有必要做手術修補，這些都有助於改善心臟衰竭。

而要讓心臟這顆馬達發揮作用，首先「心門」也就是主動脈瓣膜要能正常打開與閉合。主動脈瓣膜是心臟輸出血液的出口，跟人體許多器官及組織一樣，會因為年紀變大而出現退化，或者因為疾病等問題造成異常，該出去的血液沒辦法完全輸出，心臟一收縮還會往回跑，當主動脈瓣膜出現異常的時候，就有可能出現心絞痛、胸悶、頭暈、呼吸喘等症狀，還會引起心臟衰竭。

▲心臟內科楊秋芬醫師與民眾分享心臟衰竭常見的症狀與治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼民眾繼續排隊問問題，楊秋芬醫師與張睿智主任悉心的為每位民眾解說。

張睿智主任表示，臨床上可以透過心臟超音波檢查發現主動脈瓣膜的異常，中度以內通常會安排定期追蹤，並且合併心臟內科進行治療。但是中重度以上時期，也就是上述症狀全部合併出現時，這時候就需要進行開心手術－主動脈瓣膜置換。

除了會留下約20公分傷口的傳統開心手術，現在醫界也會利用包含達文西機器手臂在內等技術，進行微創手術，傷口只剩下約7公分，也能縮短體外循環人工心肺機的使用時間，傷口小恢復期快，病人通常一天左右就可以出加護病房。

▲心臟內科楊秋芬醫師與民眾分享心臟衰竭常見的症狀與治療。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

而且隨著科技的進步，對於年紀太大或者合併有其他疾病的病人來說，花蓮慈濟醫院建置高階複合式手術室，由心臟外科與內科聯手，進行經導管主動脈瓣膜置換術，利用心導管的技術，將無縫線的瓣膜送入主動脈與心臟的交接處進行置換，過程中不需要人工心肺機，甚至幾乎沒有傷口。

要有效扭轉心臟衰竭病情，除了積極接受心臟衰竭藥物治療、配合醫囑及定期回診外，還需嚴格控制飲食的水分及鹽份。楊秋芬醫師也表示，心臟衰竭的藥物選擇相當完整，病友只要積極與醫師配合，遵照醫囑服藥、配合定期追蹤積極治療，疾病是可以穩定控制的，建議病友日常飲食應避免吃太鹹的食物，才不會增加身體負荷，同時接受心臟復健治療，安排合適的運動訓練項目並做好體重管理，有機會使疲乏無力失去彈性的心臟恢復到正常大小，病人也能回到未發病前的良好生活品質。

ET快訊
22元買到全家大拿鐵「美式只要17元」　攻略曝光…小7也能用
快訊／蔡英文稱自己老師過世　承認口誤將向康乃爾教授致歉
快訊／米塔陸警最快傍晚發！暴風圈掃南投以北　9張圖看風雨時程
路人偷拍得意竊笑　「背後大咖女明星」瞪鏡頭…下秒直接踹下去！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

綠帽男灌「整瓶58度高粱」！友：欸係郎啦　真相揭曉…3人大笑感動隔壁桌

再不收玩具就丟掉！水瓶兒「妳辛苦買的餒」拆招頂嘴　曝神邏輯人母心累

米塔強逼！船運3航次先停航、9公路段警戒　29日「交通異動」懶人包

「米塔」來勢洶洶！羅東林管處：「太平山國家森林遊樂區、自然步道」暫停開放

米塔將轉中颱！太平山森林遊樂區今下午3點半預警休園

快訊／米塔陸警最快傍晚發！暴風圈估掃南投以北　9張圖看全台風雨時程

22元買到全家大拿鐵「美式只要17元」　攻略曝光「小7也能用」！

國道官方App推超神新功能「一鍵尋車」！　到服務區不怕忘記車停哪

米塔颱風接近台灣　林務局啟動「土石流防災措施」籲民眾勿前往山區

史上最久！「42分鐘國慶煙火」在屏東　台鐵散場加開班次時刻表出爐

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

綠帽男灌「整瓶58度高粱」！友：欸係郎啦　真相揭曉…3人大笑感動隔壁桌

再不收玩具就丟掉！水瓶兒「妳辛苦買的餒」拆招頂嘴　曝神邏輯人母心累

米塔強逼！船運3航次先停航、9公路段警戒　29日「交通異動」懶人包

「米塔」來勢洶洶！羅東林管處：「太平山國家森林遊樂區、自然步道」暫停開放

米塔將轉中颱！太平山森林遊樂區今下午3點半預警休園

快訊／米塔陸警最快傍晚發！暴風圈估掃南投以北　9張圖看全台風雨時程

22元買到全家大拿鐵「美式只要17元」　攻略曝光「小7也能用」！

國道官方App推超神新功能「一鍵尋車」！　到服務區不怕忘記車停哪

米塔颱風接近台灣　林務局啟動「土石流防災措施」籲民眾勿前往山區

史上最久！「42分鐘國慶煙火」在屏東　台鐵散場加開班次時刻表出爐

韓國瑜「小時候不准打電動」　柯文哲酸：小編寫的自己要再看一下

快訊／消防車閃避換車道小客車　國1南下圓山段撞護欄翻覆

吳宗憲「童年自閉困在哥哥陰影下」　16歲北漂靠「9條線理論」逆襲翻身

加油稍等！油價終止連2漲　國內汽、柴油明起調降0.2元及0.5元

空飄一千公里！中國國慶氣球入侵日知床半島　陸網笑翻：普天同慶吧

「幽靈船」觸礁擱淺宜蘭頭城！拖回躲避「米塔」颱風後將拍賣

美購物中心「無差別砍人」5傷！討錢男失控持7公分刀行刺　警包圍開槍擊斃

撞飛潛水員GoPro　小白鯨下秒鑽進海底叼回：不要生氣啦

世田賽／美國科爾曼掃禁藥疑雲　100M飆今年最佳9秒76摘金

綠帽男灌「整瓶58度高粱」！友：欸係郎啦　真相揭曉…3人大笑感動隔壁桌

生活熱門新聞

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪..

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸..

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊..

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈..

米塔08：30海警估今晚陸警　..

新兵打電話「安全回報」　下秒超..

米塔海警發布！首波警戒區出爐

停3站「僅1人下車」　司機：我..

買票搭親子車廂！苗栗2寶媽上車..

白沙灣捕獲野生日本寫真女星　網..

米塔風雨最大時間地區曝　「有登..

女店員不給取貨　男：我是妳舅舅..

米塔陸警最快傍晚發！全台風雨時..

女陸生：手機要充電！　店家給充..

更多熱門

相關新聞

見客戶不再尷尬！告別癮君子生活

身為癮君子，想點菸卻找不到可以吸菸的地方；民眾對於菸味的耐受程度越來越低，吸菸的人在外常引來側目；菸品危害健康的意識愈加抬頭，受夠朋友批評你身上的菸味……，在公司吞雲吐霧完了之後，擔心菸味附著在身上，都要在外面再待五分鐘才敢回辦公室嗎？

秋田犬長出花花面具　竟奪走牠生命

黑咖啡不等於美式咖啡！兩者差別是什麼？

剛吃飽又覺得餓？可能是這2種疾病

5個看似有益　卻暗藏壞處的習慣

關鍵字：

胖胖心中看中用心血管疾病護心生活心門節律器瓣膜粗茶淡飯

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

員工倒地死　業者：她自己不休息

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

賣魚漢砸車　下秒得知車價崩潰了

新竹高鐵特區　男1日抓2女童性侵

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面