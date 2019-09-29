奪米王農會再奬30萬！池上謝美國有機冠軍米進碾米廠將開賣

▲池上農會、池上鄉公所、多力米公司各出10萬元、共30萬元的獎金，加上饒慶鈴縣長提撥的30萬元一併頒發給美國伯仔謝美國。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為鼓勵辛勤的台東稻農、延續全國冠軍米在台東，全國賽前，縣長饒慶鈴開出拿米王縣府就再加碼30萬元的獎勵措施；池上鄉農會謝美國日前複賽揭曉榮獲有機米組冠軍，農會總幹事游玉櫻28日表示，池上蟬聯米王是件大囍事，將跟隨饒縣長腳步再加碼30萬元獎穀金，且冠軍米即將以兔等米禮盒上市，歡迎民眾期待。

剛剛獲得全國有機米王的謝美國家裡仍然賀客盈門，縣府農業處長許瑞貴也代表饒慶鈴縣長今(28)日特前往祝賀、張貼紅榜，鄰居直說「米（美）國博士中狀元！」謝美國則客氣地說，這是屬於池上人大團結的榮耀；他說，謝謝鄉公所、鄉代表會、池農、多力米公司組成陣容龐大的加油團，讓他感動萬分決定到台北拚冠軍。

▲獲得全國有機米王的謝美國家裡賀客盈門，縣府農業處長許瑞貴（左二）前往祝賀張貼紅榜。

已經是曾祖父級的謝美國說，近70年來，只是按部就班日出而作、日落而息，愛護土地、呵護稻田，想要種出好米，讓大家吃出美味及健康，比賽、得獎向來抱持順其自然；他目前種植有機米面積有10.65公頃，得冠軍的高雄147品種則有1.8公頃。

一路陪伴謝美國的游玉櫻總幹事表示，連續獲得全國有機米組米王的榮耀，農會除了鄉賽時頒發給謝美國的17萬獎穀金之外，將再結合池上鄉公所、多力米公司各自拿出10萬元、共30萬元的獎金，加上饒慶鈴縣長提撥的30萬元一併頒發給美國伯仔。

游玉櫻總幹事說，美國伯仔的冠軍稻穀已經進入碾米廠，即將碾製成特等米禮盒上市，一盒2公斤定價1688元，歡迎大家一起來嚐嚐美國伯仔用心栽培的池上米。