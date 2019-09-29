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直擊「星潮汐破壞現象」　黑洞吞噬恆星秒降溫2萬度　NASA：10萬年一見

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▲▼直擊「星潮汐破壞現象」　黑洞吞噬恆星秒降溫2萬度　NASA：10萬年一見。（圖／翻攝自NASA官網）

▲恆星受到質量達600萬倍的黑洞吸引，拉扯、碎散的過程被NASA觀測到。（圖／翻攝自NASA官網）

 記者張靖榕／綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）26日公布「萬年一見的畫面」，「凌日系外行星巡天衛星」（Transiting Exoplanet Survey Satellite，TESS）成功發射1年半後，首次觀測到黑洞吞噬恆星的「星潮汐破壞現象」（tidal disruption event，TDE）。天文學家稱這種現象為「ASASSN-19bt」，文章首度在NASA官網刊出，研究結果在隔天發表於《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）上。

TESS以佛週卡納維爾角（Cape Canaveral）作為基地，於2018年4月18日升空，執行至少2年的任務，主要尋找距地球30到300光年外的2萬顆太陽系行星。TESS的任務的目標是找到至少100顆有岩石地面或海洋，能夠孕育生命的類第行星。

▲▼直擊「星潮汐破壞現象」　黑洞吞噬恆星秒降溫2萬度　NASA：10萬年一見。（圖／翻攝自NASA官網）

▲恆星受到質量達600萬倍的黑洞吸引，拉扯、碎散的過程被NASA觀測到。（圖／翻攝自NASA官網）

NASA官網指出，TESS今年初觀測到「星潮汐破壞現象」，往飛魚座（Volans）方向、距離地球約3.75億光年的位置，有一顆質量與太陽系相近的恆星，受到附近質量600萬倍於太陽的黑洞吸引，逐漸遭到「潮汐力」強力拉扯，巨大的能量讓恆星變成溫度很高、發光的吸積盤（Accretion disk，結構成分為彌散物質，圍繞中心體轉動）。該顆恆心最終被吞噬，部分物質則溢散到宇宙中。

加州卡內基科學研究院天文台（Carnegie Observatories）研究員霍洛恩（Thomas Holoien）表示，該恆星的「星潮汐破壞現象」於1月29日被發現，處於現象初期，讓團隊有更多的觀測時間。團隊首先透過TESS注意到區域的光度飆升，便將太空望遠鏡對準飆升區域聚焦，加上其他衛星、太空望遠鏡、天文台支援收集光波長和溫度等數據。

團隊觀測到，正在劇烈發生「撕毀、吞噬」星體的區域，溫差在數天之內達到50％，由最高華氏7.15萬度（約攝氏3.97萬度）迅速降到華氏3.55萬度（約攝氏1.97萬度）。這次的溫降是NAS第一次在「星潮汐破壞現象」中，觀測到「溫度的早期下降」，與先前一些理論提及的相同。

NASA戈達德太空飛行中心（Goddard Space Flight Center）的TESS觀測計畫科學家博伊德（Padi Boyd）表示，「星潮汐破壞現象」極為罕見，在銀河系星系中每1萬年到10萬年才會發生一次，人類能在此時觀測到該現象極為幸運。這次罕見事件的直擊，有助於科學家進一步認識與推論宇宙間的各種爆發的現象，成為未來黑洞研究的沃土。

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