米塔「飆車煞不住」最快今轉中颱…暴風圈侵襲各地機率曝　彭啟明：不妙！

▲氣象局觀測，米塔今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方900公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風米塔來勢洶洶，天氣風險公司總經理彭啟明表示，「不妙！密切注意」，影響最嚴重的時間點仍是周一（30日）下午起到周二（10月1日）清晨之前。中央氣象局預報員劉沛滕指出，今天（29日）上午8時半將發布海上颱風警報，今晚陸警機率高，米塔最快下半天轉為中颱。而根據最新預報資料，暴風圈侵襲機率以宜蘭85%最高，另基隆84%、台北79%。

「米塔颱風路徑偏西，影響台灣程度大增！」天氣風險在臉書指出，米塔颱風在過去向西飆車「煞不住」，預報資料也不斷向西調整，氣象局在28日晚間大幅調整路徑預報，預估颱風將在周一晚間通過東部近海，暴風圈將壟罩北部、東部陸地。

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▼劉沛滕提醒，花蓮、宜蘭周一上半天風雨逐漸增強，北部下午起風雨也會明顯增強。（圖／氣象局）

天氣風險整理以下重點：

1、颱風移動很快，若路徑無太大變化，今就會發布海上、陸上颱風警報。

2、到周二各地沿海皆有長浪發生機會，請盡量避免海邊活動。

3、颱風強度在未來1、2天可能有快速發展，接近台灣時預估達中度颱風，暴風半徑也會擴大。

4、周一中午至周二清晨是颱風影響最明顯的時間，北部、東部嚴防強風豪雨，北部山區留意大量累積降雨。

5、周二白天起颱風就快速向北遠離，不會引進西南氣流或西南風。

6、颱風路徑仍會調整，但接近台灣的趨勢已大致明朗。

▼天氣風險整理米塔重點。（圖／翻攝天氣風險臉書）

「不妙！密切注意！」彭啟明在臉書說，隨著實際狀況以及預報模式資料的調整，氣象局對米塔颱風的預報路徑更往西修正，有發布陸上颱風警報的可能性，影響最嚴重的時間點仍是周一下午起到周二清晨之前，提醒大家注意。

根據氣象局最新預報，顯示未來120小時內颱風7級風暴風圈通過機率，以宜蘭85%最高，另基隆84%、台北79%、花蓮78%、桃園74%、綠島67%、新竹66%、蘭嶼64%、苗栗59%、台中53%、南投51%，其他地區均在50%以下。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今深夜到周一凌晨，米塔暴風圈邊緣可能接近綠島、蘭嶼，當地風雨先變大；米塔周一從東邊海面北上，花蓮、宜蘭上半天風雨逐漸增強，北部下午起風雨也會明顯增強。

▼最新一報暴風圈侵襲各地機率。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，今上午8時30分將發布米塔海上警報，今晚陸警機率高，周一一整天影響最劇烈，北部、宜蘭雨勢最大，暴風圈可能壟罩大台北、宜蘭、桃園和新竹，花蓮也會擦到一點點，但仍以大台北、宜蘭機率最高，「如果有發陸警就要看這些地區。」

劉沛滕指出，米塔持續增強，今下半天有機會變中颱，周一下半天在宜蘭外海是強度最強時，且一路速度都滿快的；周二颱風逐漸遠離，北部上半天還是容易下雨，但雨勢逐漸減緩；颱風影響期間，中部也會有些降雨，若路徑稍微往台灣靠近，南部也會有雨。

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