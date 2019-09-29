米塔「08：30海警」估今晚陸警　各地風雨時間曝…暴風圈周一恐罩北部宜花

▲劉沛滕提醒，花蓮、宜蘭周一上半天風雨逐漸增強，北部下午起風雨也會明顯增強。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

北東6縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員劉沛滕表示，今天（29日）上午8時30分將發布輕度颱風「米塔」的海上颱風警報，今晚發布陸上警報機率高，周一（30日）一整天影響台灣最劇烈，暴風圈可能壟罩北部、宜蘭和花蓮；且米塔持續增強中，今下半天有機會轉為中度颱風。

豪雨特報：台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣

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大雨特報：桃園市

氣象局今晨發布「豪雨特報」，東北風影響易有短時強降雨，今宜蘭縣、花蓮縣、大台北山區及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，桃園及大台北平地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

▲▼北部、東部好幾天雨不停。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍是東北風影響，水氣比較多，北部、東半部有短暫陣雨，以宜蘭、大台北和基隆北海岸雨勢最大，中南部則為多雲到晴天氣，要留意午後雷陣雨；溫度方面，北部、東半部因降雨關係，溫度約23到29、30度，中南部要留意日夜溫差大，高溫約32、33度。

氣象局觀測，米塔今晨2時中心氣壓988百帕，中心位置在鵝鑾鼻東南東方900公里海面上，以每小時23公里速度向西北西進行，中心附近最大風速每秒25公尺（即每小時90公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒33公尺（即每小時119公里），相當於12級風，7級風暴風半徑150公里。

▼氣象局觀測，米塔今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方900公里海面上。（圖／氣象局）

▼劉沛滕說，米塔暴風圈壟罩大台北、宜蘭機率最高。（圖／氣象局）

劉沛滕說，今深夜到周一凌晨，米塔暴風圈邊緣可能接近綠島、蘭嶼，當地風雨先變大；米塔周一從東邊海面北上，花蓮、宜蘭上半天風雨逐漸增強，北部下午起風雨也會明顯增強。

劉沛滕表示，今上午8時30分將發布米塔海上警報，今晚陸警機率高，周一一整天影響最劇烈，北部、宜蘭雨勢最大，暴風圈可能壟罩大台北、宜蘭、桃園和新竹，花蓮也會擦到一點點，但仍以大台北、宜蘭機率最高，「如果有發陸警就要看這些地區。」

劉沛滕指出，米塔持續增強，今下半天有機會變中颱，周一下半天在宜蘭外海是強度最強時，且一路速度都滿快的；周二颱風逐漸遠離，北部上半天還是容易下雨，但雨勢逐漸減緩；颱風影響期間，中部也會有些降雨，若路徑稍微往台灣靠近，南部也會有雨。

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