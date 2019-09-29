非洲最高峰跳傘「降落傘失靈」　加拿大遊客高速墜地亡

▲非洲第一高峰「吉力馬札羅山」（Mount Kilimanjaro）令許多遊客嚮往。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

一名來自加拿大的觀光客到非洲遊玩，於當地時間週六（28日）從非洲最高峰吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）山頂跳傘時，因為降落傘未打開，導致他高速墜地死亡。

根據非洲媒體「News 24」報導，51歲的基洛（Justin Kyllo）於20日抵達東非國家坦尚尼亞（Tanzania）；坦尚尼亞國家公園發言人雪魯泰特（Pascal Shelutete）指出，基洛28日參加跳傘活動，卻因落地時降落傘無法打開，意外客死他鄉。

吉力馬札羅山海拔高達近6000公尺，每年約吸引5萬人前來攀登朝聖，其神秘色彩讓許多西方國家旅客趨之若鶩。美國已故作家海明威曾寫下《雪山盟》，當中的雪山即指吉力馬札羅山。

2018年4月，美國德州一名7歲小女孩蒙特納（Montannah Kenney），在45歲媽媽肯妮（Hollie Kenney）的帶領下一起攀登上下著大雪的吉力馬札羅山，打破佛羅里達州一名8歲女孩登頂的紀錄。蒙特納的父親死於2017年，她攀爬非洲第一高峰的其中一個原因，是為了能夠更接近在天堂的爸爸。

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