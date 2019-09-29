　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

非洲最高峰跳傘「降落傘失靈」　加拿大遊客高速墜地亡

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼非洲第一高峰「吉力馬札羅山」（Mount Kilimanjaro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲非洲第一高峰「吉力馬札羅山」（Mount Kilimanjaro）令許多遊客嚮往。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

一名來自加拿大的觀光客到非洲遊玩，於當地時間週六（28日）從非洲最高峰吉力馬札羅山（Mount Kilimanjaro）山頂跳傘時，因為降落傘未打開，導致他高速墜地死亡。

根據非洲媒體「News 24」報導，51歲的基洛（Justin Kyllo）於20日抵達東非國家坦尚尼亞（Tanzania）；坦尚尼亞國家公園發言人雪魯泰特（Pascal Shelutete）指出，基洛28日參加跳傘活動，卻因落地時降落傘無法打開，意外客死他鄉。

吉力馬札羅山海拔高達近6000公尺，每年約吸引5萬人前來攀登朝聖，其神秘色彩讓許多西方國家旅客趨之若鶩。美國已故作家海明威曾寫下《雪山盟》，當中的雪山即指吉力馬札羅山。

2018年4月，美國德州一名7歲小女孩蒙特納（Montannah Kenney），在45歲媽媽肯妮（Hollie Kenney）的帶領下一起攀登上下著大雪的吉力馬札羅山，打破佛羅里達州一名8歲女孩登頂的紀錄。蒙特納的父親死於2017年，她攀爬非洲第一高峰的其中一個原因，是為了能夠更接近在天堂的爸爸。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
米塔「08：30海警」估今晚陸警　各地風雨時間曝…暴風圈明恐
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

非洲最高峰跳傘「降落傘失靈」　加拿大遊客高速墜地亡

慧眼看天下／美中貿易戰全球經濟受創　不確定性高以避險為主

23歲超正女護理渾身傷控遭狼醫性侵！驗傷處女膜完好呈粉色...真相驚人

畢業開轟趴！她揪男友陽台「激烈掌聲」…下秒3樓墜落慘死人行道

美駐烏克蘭前大使5月丟官「疑查貪被撤換」　震撼國際外交圈

育幼院強將5歲繼子帶回！　家暴前科男電線綁人「木棒狂毆25hrs」殺死

23歲正妹發明「魚皮塑膠」！可分解、具彈性　可望取代一次性塑膠

3友邦聯大總辯論聲援台灣　南美唯一邦交國巴拉圭「7年來首度未提」

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」屎尿覆蓋　爛夫驚人筆錄：她自己要在那等死！

蓬佩奧坦承與北韓實務協商延至10月　南韓防長曝：料數周內重啟

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

宛如走在海上！　大溪「透明景觀橋」未開先爆紅

非洲最高峰跳傘「降落傘失靈」　加拿大遊客高速墜地亡

慧眼看天下／美中貿易戰全球經濟受創　不確定性高以避險為主

23歲超正女護理渾身傷控遭狼醫性侵！驗傷處女膜完好呈粉色...真相驚人

畢業開轟趴！她揪男友陽台「激烈掌聲」…下秒3樓墜落慘死人行道

美駐烏克蘭前大使5月丟官「疑查貪被撤換」　震撼國際外交圈

育幼院強將5歲繼子帶回！　家暴前科男電線綁人「木棒狂毆25hrs」殺死

23歲正妹發明「魚皮塑膠」！可分解、具彈性　可望取代一次性塑膠

3友邦聯大總辯論聲援台灣　南美唯一邦交國巴拉圭「7年來首度未提」

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」屎尿覆蓋　爛夫驚人筆錄：她自己要在那等死！

蓬佩奧坦承與北韓實務協商延至10月　南韓防長曝：料數周內重啟

亞洲第一人！柳賢振奪防禦率王　超越野茂英雄紀錄

巴黎直擊／謝金燕朝聖「龐克教母」瘋狂指數　貝拉哈蒂德穿婚紗撐巨無霸大傘

米塔「08：30海警」估今晚陸警　各地風雨時間曝…暴風圈周一恐罩北部宜花

幼教商機／4歲童得月學6才藝起步　陸家長望子成龍心切

幼教商機／雙語教育還不夠　台商杭州推「森林系」幼兒園

秋冬穿衣非黑即白，有夠單調！推薦8款「撞色球鞋」上腳就是目光焦點

非洲最高峰跳傘「降落傘失靈」　加拿大遊客高速墜地亡

印地安人張育成先發三壘移防游擊　首打席敲安再選保送

三寶國道擊落「BMW網紅爆龜車」慘烈翻3圈撞爛！　車主哭：對不起沒保護你

郭台銘感恩會鬆口！轉戰立法院「需要我，我就在」　台下粉絲激動掉淚

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛..

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

揪男友陽台「激烈掌聲」…下秒3..

22歲侏儒女假扮6歲養女　半夜..

狠父木棒狂毆25hrs殺死5歲..

護士遭狼醫性侵處女膜卻完好....

被屁孩闖入劫色　辣妹：擔心孩子..

「狂摔iPhone11 Pro..

「下面一包」被控偷竊　他掏出打..

美國土安全部　台灣人國籍就是T..

老公長年精神折磨　她半夜崩潰「..

非洲最高峰跳傘意外　加拿大遊客..

12歲小妹「撿垃圾突破水」　熬..

辣妹新買潮流褲　口袋拉出「咖啡..

更多熱門

相關新聞

集體橫躺非洲沙灘　134隻海豚受難

位在非洲西岸維德角共和國（Cape Verde）的海灘上，竟有134隻伊列特拉海豚擱淺，雖然有部分的海豚被送回大海洋，但在遭受折磨後，很難保證牠們能長壽的活著。目前還無法確定這個集體意外發生的原因，需要等待屍檢確認，但很可能是因為牠們在海中迷失方向所導致。

跳傘女被吹到高速公路　撞卡車身亡

怪風一吹！　他跳傘撞崖壁「直墜14層樓高」衰落

二戰紀念活動「重溫跳傘」　97歲老兵落地帥氣比YA

點點斑馬現身　專家卻說：牠下場悽慘

關鍵字：

非洲吉力馬札羅跳傘

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

台女楊喬淇失蹤寮國　父哽咽：19號突斷訊

新竹高鐵特區　男1日抓2女童性侵

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

連千毅「1年營收」超狂天價被挖！高雄老巢5層奢華內部曝

賣魚漢砸車　下秒得知車價崩潰了

犄角插腦刺喉嚨　盤羊長大就自殺

吳漣序PO文：想要變幸福　具惠善自拍吐舌戰翻！

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面