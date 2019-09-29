沙國49國觀光簽證開放！　首度迎接外國旅客「19項規定須注意」　　

▲沙烏地阿拉伯國慶日活動，舞者穿著傳統服飾表演。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯宣布開放外國遊客入境觀光，為這個保守而富裕的國家首次對外開放。作為伊斯蘭國家，沙國政府週五（27日）正式頒佈19項規定，包括若穿著不端莊及在公開場合肢體親密等行為，都將面臨罰款。

根據英國《衛報》（The Guadian）報導，沙烏地阿拉伯宣布對49國渡假遊客核發觀光簽證，英國與美國等國家都在列，但入境的旅客必須隨俗，若有違規行為將罰款50里亞爾（約新台幣414元）到6000里亞爾不等。最近架設好的簽證網站上列出的違規行為包括亂丟垃圾、吐痰、插隊、未經同意即對他人拍照或攝影，以及在祈禱時間撥放音樂等，人與人的肢體接觸也應避免過度。

沙國透過官方媒體聲明，「這些規定意在確保入境沙國的旅客，都能了解法律針對公開場合行為舉止的規定，以便遵守法律。」官媒特別指出，監督違規、犯行與罰款等都是沙國警方專有權責，有意排除宗教警察（Mutawa）可能對外國旅客造成的不必要影響。

宗教警察組織以伊斯蘭教規為行事準則，確保民眾一天進行5次禮拜、婦女須包覆頭部，以及針對有關音樂、飲酒、男女共處一地和婦女駕車等禁令的執行。不過到了2016年，因該組織過往的逮捕行動曾有過爭議，因此追緝、逮捕的權利已受到政府限制。

沙烏地阿拉伯作為全球最大石油生產國，國民普遍富裕，加上數千年伊斯蘭文化、建築等，都值得一訪。不過該國目前仍禁止飲酒，若有需求的旅客在遊覽沙國期間應戒酒；而外國籍未婚男女能否在飯店同處一室，目前仍不清楚。

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