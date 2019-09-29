新系統加預算「可開好幾家保險公司」！尹衍樑急派兒止血…南山工會爆：杜英宗超強勢

▲南山人壽前董事長杜英宗、潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／採訪報導

南山人壽「境界」新系統連環出包，上線後不斷發生保單停效、投資型保單下錯單等狀況，至今共計有15萬張保單失效。對此，南山工會透露「還有未被發現的黑數」，尤其問題發生當下，工會會員急著透過不同管道尋求幫忙，卻只見南山人壽時任董事長杜英宗一意孤行，承諾也跳票，「根本不知道他平常都在幹嘛。」

南山人壽企業工會一名資深會員向《ETtoday新聞雲》記者表示，系統發生問題時，工會透過不同的管道找官員幫忙，當時保險局長施瓊華剛上任，希望工會可以給她機會，於是南山工會隨即整理出陳情表，讓局長了解來龍去脈以及最新的狀況。

「施局長有心要處理，也很有魄力，但剛接任的她也需要一些時間了解。」面對境界新系統的問題，加上太多業務員和保戶反映，南山工會已經準備行動抗議，總公司處理不好的事情，就趕快讓主管機關知道「系統問題多嚴重」，訴求就是要求南山人壽總公司「新舊系統並行」。

▲南山工會集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝，資料照）

杜英宗當時向金管會承諾，境界系統在6月底前能穩定運作，然而，截至7月底，業務員、保戶仍發現系統內的眾多項目沒有改善，甚至出現作業重大缺失時，南山人壽也沒有按造規定及時通報，任由第一線的作業人員獨自處理，「杜英宗就是跳票了嘛。」

如今，金管會懲罰3000萬元並停職董事長2年，要求南山人壽在4個月內提出系統最佳解決方案，未來確認系統不出錯，才能在金管會評估下重新銷售投資型保單。南山工會會員則認為，「4個月的時間，系統會不會好？我們不知道、也很質疑，但是，我們希望金管會有個交代，要是4個月過去，系統還沒有好怎麼辦？」

「金融商品、金融的任何數字，都不能有任何一個過失，這些數字的錯誤誰要來承擔？後續沒有處理好，金管會將給我們交代？」南山工會補充，目前舊系統僅能查詢備用，在新系統上線過後，舊系統就不再更新任何資料，因此無從得知新系統內的資料到底是不是正確無誤。

至今，品控小組尚未查出投資型保單錯帳的問題到底在哪裡，金管會也委託第三方獨立機構查驗。南山工會會員指出，「第三方作了一份報告，這報告到底寫了哪些問題，我相信金管會知道問題的嚴重性，那問題能不能解決？金管會內心有底，也應該要讓我們知道。」

南山工會說，「保險局長施瓊華曾透露，或許南山系統內的保單問題要在10年後、20年後才會有人發現，而且還必須要有人發現，才會知道原來保單資料上有錯誤；如果沒人發現，那麼這些錯誤就不了了之，因此黑數是非常嚴重的問題。我們認為，金融業的錢都是客戶的錢，不容許有任何的錯誤。」

▲潤泰集團總裁尹衍樑。（圖／路透社，資料照）

潤泰集團總裁、南山人壽最大股東尹衍樑曾在專訪時指出，境界新系統雖然簡單，但是南山的資料量龐大，逾600萬保戶、1100萬張保單，而且很多民眾同時有好幾張保單，因此複雜度變高；問題可以花一點點小錢解決，「但杜英宗加人也不准，增加硬體也不准，他說董事會通過就是這樣的預算，只是想辦法加班，資訊部的人就加班到（晚上）12點才回家，真的很辛苦。」

面對這樣的說法，南山工會透過高階業務主管側面了解杜英宗的領導風格，聽到的內容幾乎是「杜英宗的作風很強勢」，不常聽他人意見，「杜英宗在進入南山人壽前叫作『投資教父』，號稱是教父，可能是以為自己的投資經驗也能在保險業上有所發揮。然而，南山人壽以前的公司文化為『互相尊重』，但杜英宗一進來，卻一意孤行。」

▲南山人壽前董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝，資料照）

南山工會會員透露，「不知道杜英宗跟尹衍樑是誰主導南山人壽，我們無從得知，但當董事長的領導風格是這樣：當我跟你建議這系統有什麼問題時，你的態度冷淡、還把問題通通都擋掉，我也不想再跟你反映了。因為同樣的問題一直反映，好像是我在反對整個新系統大計畫一樣。」

豈料，金管會調查到，南山新系統沒有評估風險，進度延遲還大幅追加預算。南山工會表示，「新系統的預算那麼龐大，預算還一直追加，追加到可以開好幾家保險公司的金額，公司內每個人一聽到新系統所花費的數字時，大家都吐了舌頭。」尤其，當新系統上線時，南山同仁的教育訓練不夠，上層竟直接丟出一本使用手冊讓同仁摸索，在使用上發生問題沒有人敢往上回報。

尹衍樑曾對外指出，境界新系統是與德國軟體大廠思愛普（SAP）合作，投資金額高達新台幣100億元；尹衍樑、杜英宗也曾搭私人飛機到德國拜會SAP董事成員，最終拍板執行。對此，南山工會指出，「當初看到他們飛到德國，就質疑他們早已作出獨斷的決策，根本沒有經過其他專業評估。為什麼尹衍樑、杜英宗這些非專業人士可以解決系統專業的內容？不知道他們平常都在做些什麼。」

▲南山人壽總公司。（圖／記者湯興漢攝）

至於尹衍樑的兒子尹崇堯代理南山人壽董事長一職，南山工會表示，「代理董事長的專業整合權在金管會，我們尊重金管會的專業審議。如果金管會認為尹崇堯有資格、所有的股東也信任尹崇堯的能力，那我們沒有意見。」

不過，南山工會也提出6大點提醒尹崇堯，包括境界系統問題，希望能在最短的時間回復系統正確與穩定；釐清南山人壽是否有境界系統的替代方案；內勤同仁因境界系統問題導致工作量大增；業務同仁該如何實質補償；董事長應傾聽內外勤同仁心聲，凝聚團結力。

南山工會表示，「所有保戶、業務員對南山系統該如何建立信心？如果不確定系統上的資料是否正確，我們該如何服務客戶、該如何給予客戶有關保險理財上的建議？這些棘手的問題就是尹崇堯的一大考驗。若是樂觀一點，或許代理董事長跟最大股東尹衍樑有著父子關係，搞不好南山人壽就能順利解決問題了。」

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