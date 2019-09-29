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郭台銘感恩會鬆口！轉戰立法院「需要我，我就在」　台下粉絲激動掉淚

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記者趙蔡州／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘28日在台北三創生活園區舉辦感恩會，這也是郭董在宣布不參選總統後的首度公開現身，才走上台就有粉絲大喊「郭台銘加油」、「相信郭台銘，台灣一定贏」希望他投入總統選戰，許多粉絲一度激動落淚，更有幕僚在台上高喊「經濟選民、知識選民不會投韓，常識選民也不會投他。」

郭台銘28日在台北舉辦感恩會，報名系統上線短短30分鐘，1千位場內名額就被搶光，實際到會場看看排隊人潮，隊伍繞了好幾層的樓梯間，可見大家真的很期待這一場活動。而沒有搶到名額的粉絲也不用擔心，因為主辦單位也在一樓準備了戶外轉播區，使場外的粉絲能夠透過螢幕，全程觀看見面會的情況。

▲▼郭台銘感恩之旅。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲粉絲紛紛上前搶著與郭台銘握手。（圖／翻攝郭台銘臉書）

郭台銘才剛走上台，粉絲就不斷高喊「郭台銘加油、郭台銘加油」，帶動大家唱完國歌後，換郭粉們一個一個上台喊話。有粉絲說「唯一支持郭台銘當總統」、「相信郭台銘，台灣一定贏」，還有人乾脆舉牌表示「9月17號那天開始，吃也吃不好，睡也睡不好，偶爾還會爆哭。」郭台銘在台下聽了真的非常感動。

雖然郭台銘本人決定不選總統，但他的幕僚們將出馬競選立委，要送優質的人才進立法院，繼續推動福國利民的政策。郭台銘幕僚郭昕宜上台時就說，「經濟選民、知識選民跟中間選民都不會投韓國瑜對不對」、「再加一個常識選民也不會投他」，獲得台下一片歡呼。

▲郭台銘粉絲見面會上郭粉上台致詞。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲▼郭台銘粉絲見面會上郭粉上台致詞。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

▲郭台銘粉絲上台致詞。（圖／翻攝自郭台銘臉書直播）

郭台銘感恩會後也在臉書表示，大家對他的建言、信任、期待與呼喚，「使我深深地感到大家對我的熱切期待，但最終無法在一個Good timing來回應大家的這份想法」，「對不起，我讓你們失望了。」但他是永遠的中華民國派，在中華民國需要郭台銘的時候，「我一定都在。」

他也對從初選到現在一直陪伴他的幕僚、老朋友們表達感謝，「在他們身上，我也看到國家未來的希望，這也更堅定我的心志，要來繼續為中華民國做大事」，接下來他們會將重心放在如何繼續推動福國利民的政策，「包括成立智庫、學校，來培養臺灣下一代的未來領袖，給年輕人希望。」

▲▼郭台銘感恩之旅台北場。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

▲郭台銘感恩會後在臉書表達感謝。（圖／翻攝自郭台銘臉書粉專）

「讓我們一起用行動支持符合正派、理性、顧民生、務實、愛中華民國，才德兼備的立委參選人，送優質的人才進立法院」、「我們可以放下一次選舉，但絕對不會放棄，為中華民國、為臺灣兩千三百萬同胞打拼一個更好的未來」、「相信郭台銘臺灣一定贏，許年輕人一個未來。」

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