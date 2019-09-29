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土銀若申設分支機構　資本缺口估最高達260億...盈餘不繳庫緩不濟急

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▲▼土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

▲土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

國營銀行資本適足率相對較弱、資本缺口大，想要增資卻礙於預算有限，遲遲等不到活水。立法院預算中心報告顯示，在思考需要申設分支機構的情況之下，土銀至109年底，資本缺口達210億元、110年底達260億元，恐怕無法以盈餘不繳庫的方式補足，建議應該儘速謀求因應措施或者審慎評估增資的必要性。

立法院預算中心表示，金管會修正「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」，規定銀行應計算普通股比率、第一類資本比率，以及資本適足率等，以今（108）年的最低標準各為7%、8.5%、以及10.5%。

請繼續往下閱讀...

若銀行想要申設分支機構與海外分支機構必須再加計2個百分點；若銀行無法達到規定的各項最低標準，現金分配、投資、轉投資、申設分支機構及併購影響。根據金管會所公布，104年到今年的第1季，土銀的普通股權益、第一類資本比率及資本適足率，各年度雖未低於法定比率，但是皆低於本國銀行的平均。

▲▼土銀。（表／立法院預算中心報告）

▲土銀的普通股權益、第一類資本與資本適足率各類資本表現，低於業界平均。（表／立法院預算中心報告）

立法院預算中心表示，根據土銀的資本缺口資料顯示，如果該行不設分支機構的情況之下，在110年之前，還不會有資本缺口；但值得注意的是，如果需要申設分支機構，那麼至今年底的資金缺口為238億元、109年底為210億元、110年則是達到260億元。

立法院預算中心指出，如果土銀的資本缺口預估最高達260億元，恐怕無法以盈餘不繳庫的方式予以補足，所以政府應該審慎評估增資土銀的必要性；另預算中心表示，從104年土銀即未辦理盈餘繳庫，使近年繳庫歲入大幅減少，至109年度形同國庫挹注222億元，如果到109年的資本缺口達210億元，恐怕不是盈餘不繳庫就可以補足。

▲▼土銀。（表／立法院預算中心報告）

▲土銀資金缺口概況。（表／立法院預算中心報告）

輸出入銀行擴充資本推遲　競爭力遠不及日、韓

另外，為配合行政院推動「商品出口轉型行動方案」及「新南向政策工作計畫」，強化輸出入銀行融資功能，原本預計107年度完成擴充資本額至320億元，惟因107、108年度財政部預算均減編對輸出入銀行的增資款，迄至今（108）年6月底輸出入資本額僅306億元。

原本擴充輸出入銀行資本額200億元案預計110年度完成，較原訂期程推遲3年；但是相較於韓國與日本貿易總額分別僅為我國1.8倍及2.4倍，然輸出入銀行資本額與授信餘額等業務承做能量，遠不及韓國與日本同質性銀行。

輸出入銀行旨在配合政府經貿政策，提供金融服務，協助對外貿易，惟原訂107年度完成之增資案，預計推遲至110年度，且輸出入銀行的資本額遠不及韓國與日本同質性銀行，立法院預算中心建議，應研謀中長期計畫，提升資本額及業務承做能量，擴大該行辦理輸出融資、保險及信用保證的能量，深化協助國內業者拓展國內外市場商機及提高競爭力，進而促進我國出口動能，以落實該行政策性銀行的功能。

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