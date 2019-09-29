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奧客叫外送「50排骨飯、10桶炸雞」！凌晨下訂棄單　本人找到了

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記者柯沛辰／綜合報導

外送平台眼下正夯，不料竟傳出惡作劇棄單。彰化3家業者28日凌晨1點多接獲訂單，分別趕製了50杯木瓜牛奶、50份排骨便當及10桶炸雞，沒想到之後才知道是騙局一場，白白浪費大把食材。如今循訂單找到邱先生本人，他強調是個資外洩、電話遭盜用，不排除同行設局陷害。

據了解，受害店家分別為木瓜牛奶店、便當店及炸雞店；其中炸雞店每天下午3點30分營業，固定11點30分打烊，可自從與外送平台合作後，延長收工時間到凌晨2點，加上半夜生意也較少，所以當天一接到「10桶8塊全家餐大辣」訂單時很高興，立刻就著手來製作。

▲▼奧客叫外送「50排骨飯、10桶炸雞」！凌晨下訂棄單　本人找到了。（圖／東森新聞）

▲當時黃姓店長察覺有異，主動打電話確認，及時揭開下單騙局。（圖／東森新聞）

炸雞店黃姓店長說，他炸了5桶後愈想愈怪，心想自家附的辣粉已經很辣了，訂單卻要求大辣，於是打給客人確認，沒想到邱先生一接起電話滿頭問號，還強調「我沒訂阿！」這才知道受騙上當。考量到炸好的炸雞不能久放，儘管心痛，但店家最後還是全部丟棄，一路收工關店到凌晨5點才返家。

小吃店李姓業者表示，當時訂單要求50個排骨便當，所有人一直做一直做，「做到幾乎快好的時候，那個panda外送人員才跟我們說，這個訂單是被惡搞的，當時我們想說食材也做了，被惡搞也不知道怎麼處理。」他指著桌上11個便當說，「這些我們都是要丟掉的，因為對我們來說都沒有用了。」

▲▼奧客叫外送「50排骨飯、10桶炸雞」！凌晨下訂棄單　本人找到了。（圖／東森新聞）

▲▼小吃店誤信50份排骨飯訂單，趕工做了不少便當，但最後只能通通倒掉。（圖／東森新聞）

▲▼奧客叫外送「50排骨飯、10桶炸雞」！凌晨下訂棄單　本人找到了。（圖／東森新聞）

至於下訂50杯木瓜牛奶的飲料店，第一時間就覺得訂單量太大，不太可信，所以未著手製作，幸運逃過一劫。

下單的邱先生表示，當時炸雞店打來問有沒有點餐，他還納悶了一下，後來推測是個資遭盜用，「我就很生氣」。

▲▼奧客叫外送「50排骨飯、10桶炸雞」！凌晨下訂棄單　本人找到了。（圖／東森新聞）

▲下單的邱先生出面喊冤，強調是電話跟驗證碼遭盜用。（圖／東森新聞）

邱先生說，自己之前曾做過一天外送員，但當時什麼都不懂，所以向同行前輩請教，結果對方叫他提供一些個人資料，當下他也沒多想，現在回想起來，不禁懷疑是同業盜用他的電話、驗證碼到處亂下單，故意設局陷害。

目前外送平台已表示願意吸收店家全部損失，店家也相當感謝，但下回再有大訂單，老闆們可能不敢再貿然出餐。

▲▼奧客叫外送「50排骨飯、10桶炸雞」！凌晨下訂棄單　本人找到了。（圖／東森新聞）

▲外送平台表示，願意吸收小吃店、炸雞店損失。（圖／東森新聞）

▲▼奧客叫外送「50排骨飯、10桶炸雞」！凌晨下訂棄單　本人找到了。（圖／東森新聞）

▲邱先生說，不久前他詢問同行問題，還給了對方電話及驗證碼，懷疑個資因此外洩。（圖／東森新聞）

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