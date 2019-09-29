新北白沙灣捕獲野生「日本萌翻寫真女星」　網暴動跪看：太兇了啦

▲沢口愛華來台灣進行拍攝。（圖／翻攝自PTT，下同）



圖文／鏡週刊

「急！這巨乳正妹是誰？」日前有網友在白沙灣拍到一位身穿比基尼，兩塊小小布料幾乎攏不住胸前偉大的甜美正妹，PO網後引起熱議，有人認出她是16歲的日本偶像沢口愛華（澤口愛華），去年5月參加「Miss Magazine 2018」打敗3,000人奪冠，7月正式進軍寫真界，長相甜美可愛的沢口愛華，拿下冠軍時才15歲，卻擁有F罩杯的好身材，網友狂讚「身材超暴力」。

據報導，沢口愛華24日訪台進行拍攝工作，地點選定新北市白沙灣，只見她換上性感條紋比基尼，對著鏡頭甜笑，不僅迷倒攝影師，還電翻一旁的路人，照片也悄悄被傳到網路是引發熱議，大家都想知道這個「超暴力小可愛」是誰？

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今年才16歲的沢口愛華年紀小小已經是比賽常勝軍，2017年時參加愛知縣的名古屋美少女選拔賽，結果一舉奪冠，加入當地偶像組合「dela」，去年5月她再度挑戰「Miss Magazine 2018」選拔，結果打敗3000人再次奪冠，一舉成為雜誌封面人物，並且順勢推出個人寫真，清純可愛的臉蛋加上超不科學的纖細四肢與F罩杯，讓她一發行寫真就大受歡迎，本次來台灣取景也意外引發轟動，只能說，正妹走到哪都會發光啊。



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