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別傻傻刷了！週年慶刷卡　銀行不告訴你的5大陷阱大揭密

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信用卡,刷卡,（圖／取自免費圖庫pexels）

▲民眾信用卡刷卡，應該要注意優惠限制，以免白白刷了卻拿不到想要的優惠（圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳靜君／台北報導

百貨公司週年慶開打，銀行信用卡琳瑯滿目的優惠看得眼花撩亂，但是專家透露衝向百貨公司之前，有5大陷阱民眾必須要先了解清楚，才不會白刷一場，讓回饋白白飛走，又損害自身的權益。

陷阱一：滿額贈品有秘密　要注意旁邊的備註

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許多信用卡優惠、百貨公司都會用「斗大」的字體寫著「滿5000元送100」，但是很多民眾開心刷卡買東西之後，竟沒換到百元，原因在於銀行會在旁邊備註小字「限量」或者「限份數」，所以如果民眾沒有注意、搶購較慢的話，有可能無法換到銀行的刷卡滿額禮。

陷阱二：超高優惠只限特定百貨公司

許多銀行常常會以「最高回饋」來吸引民眾的目光，但是通常特好的回饋都只限合作百貨公司的聯名卡，所以沒有辦該聯名卡、或到聯名卡指定合作的百貨公司，卡友通常是「看得到、吃不到」，但民眾並不可能把市面上的聯名卡都辦齊，所以一張盡量能「大小通吃」的信用卡就顯得相當重要。

陷阱三：換店消費　累積金額煙消雲散

民眾想買的東西，可能不在同一家、單一家百貨公司之內，但是信用卡消費累積的金額，往往只限制在同一家店，對民眾來說是週年慶消費上的一大痛點。

陷阱四：換日消費　一切歸零

各家百貨公司週年慶的時間也不相同，無法跨日累積消費也是讓民眾購物的傷心處，如果想拿高額的回饋，往往同一天內就必須想辦法累積刷滿限定金額，否則一切血拼戰績便歸零重來。

陷阱五：有登錄才有回饋　忘記登錄一樣望卡興嘆

部分銀行的刷卡回饋，是必須要登錄才回饋的刷卡，民眾如果登錄的速度不夠快、或者不小心忘記登錄，那麼刷卡的回饋金一樣看得到、吃不到。尤其限量的登錄名額往往瞬間就被快手搶光，讓人只能望著電腦、望著信用卡興嘆。

所以民眾在刷卡之前，應該注意銀行信用卡週年慶的玩法，滿額是否限量、指定的百貨公司、是否可跨店、跨日消費，以及是否要事先登錄等，如果怕麻煩的民眾，也可以選擇可跨店、跨日累積回饋、合作百貨公司多的信用卡，讓週年慶不用這麼燒腦。

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