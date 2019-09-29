太陽花女戰神「超萌女孩跳」！全代會「歪頭敬禮」瘋傳　一排候選人噴笑

▲27歲賴品妤參選立委，在民進黨全代會上超萌登場。（圖／記者李毓康攝）

記者許力方／台北報導

民進黨28日在圓山大飯店舉辦33周年黨慶及全代會，當時代表新北市第十二選區的候選人「太陽花女戰神」賴品妤綁著公主頭現身，開懷大笑敬禮鞠躬，青春模樣讓後方候選人紛紛拍手叫好。全代會上違和賣萌，立刻吸引網友目光，擷取動態照片瘋傳，笑說她姿勢簡直「昭和時期日系偶像」。

民進黨召開全代會高呼「2020台灣要贏！」不只總統勝選，立委席次也一定要過半，並邀請全台選區立委候選人上台，當時輪到新北市時，賴品妤綁著超可愛的公主頭，高舉雙手打招呼，繃繃跳跳跑到舞台中央，一手敬禮、一手俏皮靠在腰上90度鞠躬，結尾還歪頭擺了個POSE大笑，歡樂地「女孩衝刺」跟黨主席卓榮泰擊掌握手。

▲超萌女孩跳跑上舞台！賴品妤歪頭敬禮照瘋傳。（圖／ETtoday新聞雲、翻攝臉書）

賴品妤青春洋溢的登場，後方新北市其他候選人也被感染歡樂，邊看邊笑，紛紛拍手叫好，對著她猛點頭支持。事後這段「超萌出場」畫面被粉絲截取成動態圖片，瘋傳臉書，笑讚賴品妤的敬禮姿勢「一整個也太『昭和時期日系偶像』了吧！」

事實上，賴品妤27日也有參加民進黨黨慶記者會，被比喻是在場除了副秘書長林飛帆，「年紀比民進黨更年輕」的候選人。當時她一接手麥可風，第一句就笑說「我現在鞠躬都很害怕」，因為自己年紀真的很小，27歲參選是非常重大，且要思考很久的決定，但最後仍接受了卓榮泰跟羅文嘉的邀請，投入選戰，「不是這個頭入」。

賴品妤說，自己本來就是政治工作者，若大家覺得這個位置她比較適合的話，願意一試，即使選區艱困。她本身就在新北長大，這一席不只是本土保衛戰，也是對故鄉的使命，明年若有幸當選，可以回去建設故鄉，感謝大家給年輕人這樣的機會。

賴品妤接著回憶起，如今33歲的民進黨，在創黨那一天，爸爸還是在念大學的工讀生，當時戒嚴，席間大家都很害怕開會到一半就被抓走。她要送給台灣一句話就是「2020台灣要贏。七星要贏，就選品妤！」最後鞠躬尷尬傻笑，深怕頭又插進麥克風中，惹得全場一秒笑場，她才對著鏡頭比出Ya的手勢。

▼賴品妤前一天在記者會上大笑比YA手勢。（圖／民進黨）



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