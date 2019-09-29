閃靈刷手注意　百貨週年慶來啦！兆豐銀祭神回饋　最高3.5%

▲百貨週年慶來了，銀行將陸續祭出高回饋。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

百貨週年慶開打，不僅百貨公司祭出消費優惠，更是各家銀行推出信用卡優惠必爭之地，兆豐銀宣布，從9月25日到11月底，持兆豐銀信用卡到指定的百貨公司消費，可以額外加送0.5%的刷卡金，小資族刷萬元的話，甚至回饋達3.5%。

百貨公司週年慶開打，許多民眾也會想要趁週年慶補足年度所需，但是民眾不只要評比那家百貨公司優惠吸引人；信用卡的優惠與權益更是不能夠忽視。據悉，目前各家銀行將推出的優惠，大多數是到特定的百貨公司，累計消費滿額回饋百貨禮券，或者分期加碼等。

請繼續往下閱讀...

兆豐銀此次打破限量、限卡以及限日的規範，持兆豐信用卡到指定的百貨公司，除了原有的信用卡回饋之外，可額外加送0.5%，以兆豐Mega One一卡通聯名卡消費滿萬元最高可直接抱回3.5%回饋。兆豐銀行更額外祭出老饕最愛的滿額美食回饋，只要刷卡累計滿額就可再獲贈「教父牛排貴賓券」、「foodpanda美食金」、「漢來海港城晚餐券」等優質好禮，讓民眾在血拼之餘還能享受美食。

兆豐銀舉例計算，以兆豐MegaOne一卡通聯名卡為例，在百貨週年慶期間若使用該卡，除了以上消費滿額回饋及原有1%現金回饋外，還可加計0.5%活動回饋，等於不限消費金額直接獲得1.5%回饋；此外，小資族如果消費滿萬元，就送foodpanda美食金200元，等於高達3.5%的回饋。

除此之外，為了攏絡百萬刷手頂級客戶，兆豐銀也不手軟，只要累計消費滿100萬即贈1萬元刷卡金，堪稱最實惠的大戶補貼。銀行業者表示，信用卡優惠若再搭配各百貨自行舉辦的滿額贈，還能再賺一筆，民眾趁週年慶檔期，一次把百貨與銀行的多重優惠全部拿齊。

其他人也看了這些～

►這款CP值很可以！