快訊／米塔海警發布！首波警戒區出爐　將轉中颱周一最近時「達強度巔峰」

▲米塔颱風逼近台灣，強度也持續增強中。（圖／翻攝自RAMMB）

記者賴文萱／台北報導

輕颱米塔持續逼近台灣，氣象局上午發布海上颱風警報，首波警戒區出爐，為巴士海峽、東南部海域（含綠島、蘭嶼）！氣象局指出，米塔未來將持續增強，預估今晚至明（30）日轉中颱，周一最接近台灣時，將達強度巔峰，屆時北部、宜蘭需留意豪雨發生，也不排除有大豪雨發生機率。

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▲氣象局上午發布米塔海警。（圖／中央氣象局）

氣象局上午8時30分發佈米塔海警，根據最新氣象資料顯示，其中心目前在台北東南方海面，向西北移動，其暴風圈朝巴士海峽接近，對巴士海峽及台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）將構成威脅。氣象局指出，預計此颱風未來強度有再增強且暴風圈有擴大的趨勢，預計今晚至周一將轉中颱，暴風半徑也會從150公里擴大到200公里，周一最近時會是強度巔峰。

氣象局簡正謝明昌表示，氣象局上午8時30分發布米塔颱風海警，目前其位置為台北東南方920公里海面上，預計未來將以每小時24公里速度，朝台灣東南部海域靠近，周一將以非常靠近台灣陸地北上，因此周一是颱風最接近、影響最劇烈的時間點。

▲氣象局簡正謝明昌說，米塔颱風北上過程會相當接近台灣陸地，北部、東北部地區首當其衝。（圖／翻攝氣象局直播）

以強度來看，由於米塔未來路徑的海溫高、風切小，未來移動到台灣附近時，有增強成中颱趨勢，暴風半徑也有從150公里擴大到200公里以上的趨勢。若以目前路徑來看，氣象局也不排除今天晚上發布米塔陸警。

至於未來風雨影響，今天隨著颱風慢慢靠近，北部、東部地區陸續都會降雨，周一清晨之後，北部、東北部降雨明顯增加，預計會有豪雨等級以上降雨，若未來米塔更靠近台灣陸地，風雨分布雷同，但雨勢、風力就會更顯著。一直到周二上午前，颱風環流還可能影響北台灣天氣，周二下午後隨著颱風遠離，預估降雨將逐漸緩和下來。

▲周一是米塔颱風最接近台灣的時候，未來可能增強成中颱，將以巔峰之姿影響台灣。（圖／中央氣象局）

另外，米塔是否屬於典型秋颱將帶來共伴效應？謝明昌說，米塔在北上過程當中，會使得東北風增強，但並非典型秋颱共伴，北上之後西南風也不是很強，因此，單純是以颱風環流結構影響台灣地區。

氣象局也提醒，由於9月底至10月初適逢大潮，再加上北部、東北部地區會有明顯降雨，因此基隆北海岸以及東北部沿海低窪地區要慎防海水倒灌。

天氣粉專「台灣颱風論壇│天氣特急」先前也分析，米塔路徑大幅西修，更靠近台灣，影響最大區（強風、大雨）包含宜蘭、基隆、大台北、桃園、新竹、苗栗，次要影響區（強風、偶陣雨）為台東、中部地區、澎湖、馬祖，南部及金門地區影響則較小，但仍需留意強陣風。

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