「阿公級」軍艦海獅號開放參觀　12萬民眾塞爆基隆港

▲國防部舉辦「108年國防知性之旅-基隆威海營區開放」活動，民眾到場參觀。（圖／翻攝自「中華民國海軍」臉書）



記者柯振中／綜合報導

我國海軍28日在基隆港東、西碼頭舉行「國防知性之旅」，開放營區提供民眾參觀。活動才剛開始，就有大批民眾排隊等著登艦，其中服役70年的「阿公級」戰艦–茄比級海獅號更是受歡迎，一開放參觀就擠滿了想一睹風采的人潮。

海軍司令部舉行的「108年國防知性之旅-基隆威海營區開放」28日在基隆港營區舉行，開放了東4到東5碼頭、西3至西5碼頭讓民眾參觀，活動才剛開始，現場就聚集許多人潮，想目睹國軍戰艦的風采。

▲海軍開放民眾參觀軍艦。（圖／翻攝自「中華民國海軍」臉書）



這次的知性之旅中，除了能看到現役的派里級、永靖級、錦江級軍艦等船艦外，還開放了服役70年的「阿公級」戰艦–茄比級海獅號，提供民眾登艦參觀，讓民眾合影留念。

除了艦艇開放參觀，海軍還展示出許多地面裝備、陸上戰技、海上操演等表演，現場還有人才招募博覽會、園遊會等活動，讓民眾能夠近距離與軍事裝備接觸。

我國海軍在臉書粉專「中華民國海軍」上指出，這次的活動反應相當熱烈，預估有12萬人參與，雖然下午4點開始就不開放民眾進入營區，但仍有數千人在排隊，因此海軍決定讓所有排隊民眾登艦參觀，才會結束活動。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▼有網友表示，他排到晚間9點才進入軍艦內部參觀。（圖／翻攝自「中華民國海軍」臉書）

