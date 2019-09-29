「誠實扭蛋機」投一次200元！他抽中稀有限定款一臉問號：企劃給我出來

▲「誠實扭蛋機」超級誠實，10種吊飾都如圖所示。（圖／翻攝自推特／@kita_q_man）

網搜小組／柯沛辰報導

日本扭蛋機創意無極限！有網友26日在推特（Twitter）貼出一張照片，表示他日前轉了一顆扭蛋，也幸運抽到「超稀有」隱藏版，不料這款扭蛋果真如圖所示、童叟無欺，讓他是既好氣又好笑，崩潰直呼「想出這點子的企劃請出來面對！」

推特網友キタキュウマン（@kita_q_man）貼出3張照片，根據扭蛋機上介紹，機台內含8款基本版、1款特別版及1款隱藏版吊飾，一共10種，投一次要價200日圓（約新台幣58元）；第二張照片則可見，機台上頭寫著「超稀有」金色字樣，強調隱藏版的收藏價值。

▲原PO抽中後心情複雜，喊話要企劃出來面對。（圖／翻攝自推特／@kita_q_man）

投下硬幣後，原PO幸運扭出超稀有的「隱藏版吊飾」，沒想到吊飾真的與圖樣上如出一轍，完完全全是個黑色的「？？？」，讓他無奈笑說「...這個扭蛋機，真的沒騙人」。

貼文一出，引發熱烈討論，也被分享到臉書。許多台灣網友看完後，紛紛留言表示，「生平第一次不想抽到隱藏版」、「看到直接笑出來」、「抽中還在隱藏的隱藏版」、「我要幫原PO寫個慘字」、「抽出當下應該也是滿滿問號」、「哇，真的沒騙人，良心XD」笑翻所有人。

企画製作したスタッフは今すぐ出てきなさい pic.twitter.com/ZNfkhskwZs — キタキュウマン (@kita_q_man) 2019年9月26日

►不再眷戀青春，因為我持續擁有