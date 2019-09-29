「1天14小時、年休3天」女員工倒地腦死　台南當歸鴨老闆娘：她自己不休息

記者趙蔡州／綜合報導

台南一名江姓單親媽媽平日在當歸鴨店工作，但日前她上班到一半突然倒地昏迷，緊急送醫後腦死宣告不治。死者兒女事後指控當歸鴨店老闆娘，「一年365天只休三大節」、「每天工作14小時」害媽媽過勞死。老闆娘則喊冤說，自己也有讓江女去休息，但江女自己不要休息。

▲老闆娘喊冤，自己有讓江女去休息，但江女自己不要休息。。（圖／東森新聞）

死者江女的女兒表示，母親是當歸鴨店唯一請的員工，平時工作時數長且相當忙碌，現在母親在工作途中昏迷，送醫後宣告腦死，他們認為都是店家不給休息害命，「媽媽從8點半工作到晚上11點，回家都12點了，一天工作大概14多小時，沒有月休沒有店休，一整年只休3大節，而且過年休一天，隔天就要上班。」

對於員工家屬的過勞指控，當歸鴨店老闆娘出面喊冤，「她自己不休息，說她不賺錢不行，她說女兒要跟她拿錢，兒子也要跟她拿錢」、「我很生氣（怎麼說）當然啊，我叫她休息她不休息」。死者家屬與店家各說各話，現在台南市職安健康處將介入調查。

▲死者江女的女兒表示，母親是當歸鴨店唯一請的員工，平時工作時數長且相當忙碌。（圖／東森新聞）

台南市職安健康處長許禹錦表示，他們將派人蒐集相關證據，像是江女的出勤紀錄、平日的工作條件等，釐清究竟是不是過勞死。不過由於店家沒有打卡紀錄，現在除了相關單位正在調查，死者兒女也積極幫忙尋找相關佐證，希望能替媽媽討一個公道。

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