台青西遊記／愛笑女孩西進　Sally老師學會對孩子感同身受

記者陳政錄／杭州報導

「讓自己生活中不斷有挑戰，你才知道人生的方向到底該怎麼走。」王郁婷來自新北，小朋友都叫她Sally老師，5年前剛到杭州的幼兒園時，曾因飲食差異和學生太活潑，在內心崩潰大喊「為什麼我要來這裡！」如今，透過理解到感同身受，看著孩子們朝著理想方向前進，反而成為她人生中，最有成就感的事情。

▲王郁婷把學生當成自己的孩子。（圖／記者陳政錄攝，下同）

王郁婷畢業於中台科技大學，結束美國海外實習後，2015年在師長介紹下，成為台商杭州愛爾堡國際教育集團，在大陸引進的第一批台籍教師，去年剛帶完一屆班級畢業的她，今年成為「小三班」的主教老師，也是英聯幼兒園的園長助理。

回憶起當年的初來乍到，王郁婷直言，她喜歡挑戰自己，發現台灣幼教市場因少子化萎縮後，海外謀職便成為重要考量。不過，儘管杭州風土民情與台灣落差不大，幼兒園供宿解決不少生活問題，但還是有一些「地雷」，讓她永生難忘。

「有一次我真的好後悔，想說早知道就不要來了」，這位愛笑的女孩於受訪時語氣誇張的回憶。她說，第一次因為好奇，在路邊攤吃了一碗酸辣粉後，馬上上吐下瀉、脫水，最後確診細菌性腸胃炎，因為沒有在地健保，花了很大的功夫才擺平，「也許真的是看體質吧，朋友就一點事也沒有，所以我後來多數都自己煮，還可以鍛鍊手藝，根本一舉兩得。」

▲王郁婷大多時候都自己下廚。（圖／受訪者提供）

談到頭一次在大陸當老師的時候，王郁婷坦言，「比較慶幸的是，我遇到的貴人比較多。」她說，自己一開始帶托班（3歲以下）的小朋友時，面對孩子的分離焦慮、家長的關心都戰戰兢兢，後來結合美國的實習經驗，和與大陸老師交流教學方式，透過手指遊戲、唱歌等帶動的方式，吸引小朋友的注意，並在每一個孩子入學時，做好前期分析、與家長溝通，才能做出正確的引導，讓小朋友們喜歡到幼兒園，跟著「Sally老師」一起學習。

王郁婷認為，每個孩子都是獨特的個體，透過理解到感同身受，才會幫助自己在教學上有所進步。她說，「當看到孩子們慢慢、逐漸的，朝著理想的方向前進的時候，你看見他的成長，是會獲得滿滿的成就感。」

對於人生的未來規劃，王郁婷表示，自己對表演藝術和考研（考研究所）很感興趣，如果有機會，會考慮繼續增進自己後，再回來更好的投入幼教領域。她也建議想西進發展的台青，除了慎選適合自己的城市、領域以外，第一步得學好「簡體字」，有利於溝通、接地氣，同時多交一點朋友，才不會孤獨太久。

最後，面對大陸今年開放台灣人考取教師資格證，以及待遇逐漸好轉，王郁婷也期許自己，除了第一年考取證照外，也能在工作之餘更精進自己，嘗試不同挑戰，因為這樣的話，「你才知道你的人生方向到底怎麼走」。她說，與其停滯不前，不如把握機會多闖一闖，「‌‌所以再給我一次選擇，我還是會選擇來杭州。」

►「即日起，我退出老化黨。