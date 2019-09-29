全國清潔隊員換新裝　實踐服裝系設計票選決定款式

▲全國清潔隊員換新裝，有圖中冬、夏天各兩套POLO衫及外套。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2020年，全國3萬3千多名清潔隊員，年底換新裝。環保署長張子敬28日出席2019桃園農業博覽會「低碳環保車輛授車」儀式指出，環保署編列3億3千萬為全國清潔隊員換裝，有冬、夏天各兩套POLO衫，外加一件非常實穿的外套，委由實踐服裝設計系的系主任設計，係由清潔隊員票選款式和顏色。

張子敬指出，除了為清潔隊員換新裝，政府也政府補助各縣市環保單位，逐年汰換採購低碳環保車輛，環保署今年補助桃園市政府1.05億元，加上市府也編列配合款預算1.5億元，共計新增及汰換採購電動壓縮式垃圾車38輛、油電混合動力資收車81輛，共計119輛。

▲環保署長張子敬表示，環保署編列3億 3千萬為全國清潔隊員換裝。（圖／市府提供）

而桃園市長鄭文燦也表示，除了爭取補助汰換清潔隊老舊清運車輛外，自擔任桃園市長以來更重視清潔隊員的勞動條件、福利給予與職安管理，從清潔獎金的提升、補充隊員員額以及發放資源回收變賣獎金等等，就是要打造安全舒適與環保的工作環境。

市府同時也將各鄉鎮市公所雜亂不一的清潔隊制度與標準全部一致化，連隊員的招考也採公開透明的方式，並已在環保局下面成立專責的機關「環境清潔稽查大隊」來統籌管理清潔隊員的勤務與機具，桃園市2020年將新增171位清潔隊員，此外，表現良好的儲備隊員，儘速讓他們轉為正式隊員。