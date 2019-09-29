三寶國道擊落「BMW網紅爆龜車」慘烈翻3圈撞爛！　車主哭：對不起沒保護你

▲三寶國道擊落「BMW網紅車」！慘烈大翻車3圈。（圖／翻攝LINE，下同）



網搜小組／許力方報導

國道3號（北二高）發生嚴重事故，32秒行車紀錄器影片在LINE上瘋傳。一輛BMW五門休旅車行駛在中線車道，突然與快車道的廂型車擦撞，當場360度翻車3圈，滾到外線車道才停下，整輛變形、安全氣囊也爆開。事後網友爆料，這輛BMW爆龜車在車界名氣很高，車主也PO文向愛車道歉「我沒能好好保護你」，備受討論。

當時後方車輛將事故過程全拍攝下來，行車紀錄器畫面中，灰藍色的BMW行駛在中線車道，未料突然與左側快車道一輛黑色廂型車發生擦撞，BMW瞬間失控，先撞上分隔島，往右側360度瘋狂翻滾3圈，最後停在外線車道，駕駛座安全氣囊爆開，整輛車頭、尾都撞得稀巴爛，引擎蓋掀起扭曲、擋風玻璃碎裂，車輪變形裸露，當場報廢。

32秒車禍影片流傳LINE、臉書，網友紛紛痛批內線廂型車是「三寶」、「賠到脫褲」，變換車道直接「盧」下去，更驚嘆BMW「有夠硬啦」、「車貴不是沒道理」、「駕駛沒事就好！」其中不少車友眼尖發現，這輛BMW其實在車界頗具名氣，「這輛爆龜車很有名欸」、「車主花很多心思」，沒想到如今「被三寶收掉了」、「遇到三寶真的很倒霉」。

友人還爆料，車主在車界也小有名聲，好在車禍人安全沒事。據悉，車主28日凌晨3時許就發文哀悼「石頭哥對不起我沒能好好保護你！」感嘆才剛過完生日隔天就遇到車禍，幸運的是，人只受皮肉傷跟撞到頭、頸部。還原當時是遭三寶從左後側擊落，車子失控打滑先撞上分隔島，接著好幾次翻滾停下，「說真的我心裡很難過很難過…」

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