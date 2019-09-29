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害怕出國生病醫藥費貴到爆　出門前先檢查保障3要點

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▲▼桃園機場,二航廈,出國,出境,旅遊,機場櫃台,廈門航空,兩岸直航,航空票價。（圖／記者姜國輝攝）

▲旅平險不是有保就好，壽險業者提醒，民眾選擇旅平險切記3要點，才能轉嫁風險補償。（圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著風險意識提高，國人海外旅遊大多會投保旅行平安保險，壽險業者提醒，應該進一步檢視保障的範圍及額度是否充足，除投保前先了解當地醫療收費標準之外，選擇有針對特定地區提高保障及提供海外急難救助服務的旅行平安保險，讓充足保障分散旅程風險。

8月底有一名台灣民眾前往日本東京時，不幸腦出血昏倒送醫，歷經多次手術保住性命，不過在沒有健保給付的狀況下，以及出國前未投保旅平險，讓家人無力負擔上千萬元的醫療費，引起社會大眾關切。

旅行平安保險不是有保就好，更要保障充足才能讓每趟旅程無後顧之憂。中國人壽資深協理許鴻儒表示，台灣擁有世界稱羡的全民健保制度，使得國人赴海外旅遊時，忽略應把當地醫療收費標準納入考量，一旦在海外發生急症或是意外醫療，充足的旅行平安保險保障，才能轉嫁風險補償。

尤其是國人喜愛的日本、美國等醫療費用較高的地區時，更要注意拉高醫療保障，才能安心享受出遊樂趣。許鴻儒建議，民眾選擇旅行平安保險切記3要點，首先是保額要足夠；再者是針對特定地區要提高保障；最後是要有海外急難救助，尤其是代墊住院醫療費用服務。

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