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幼教商機／4歲童得月學6才藝起步　陸家長望子成龍心切

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▲▼英聯森林幼兒園。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸家長對子女的教育相當重視。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／杭州報導

大陸學子童年不輕鬆！在望子成龍、望女成鳳心態下，華人父母總希望提供給孩子更好的教育，《ETtoday新聞雲》走訪大陸幼兒園發現，一個中等收入家庭的4歲學童，每個月上5、6個培訓班課程並不少見，教育佔家庭總支出比重可達4成以上，幼兒園也得提供更多課程以滿足需求，蘊含巨大的商機潛力。

▲▼英聯森林幼兒園。（圖／記者陳政錄攝）

▲對於孩子們的教育安排，大陸有的家長會視其興趣而定，有些則憂心忡忡。

杭州沈女士和丈夫育有一兒一女，家裡經營童裝生意，子女除了平常要當小小模特兒，基本的寫字班、跳舞班、鋼琴等培訓課程也不可少。

她表示，自家已是採取比較輕鬆的教育方式，不希望強加太多壓力負擔，端看小孩子的興趣為主，但以如今的社會生態，其他家長大多會幫小朋友報名很多課程，怕落後別人，「無形之中就會形成一種壓力」。每個課程費用一年要4到5000元人民幣，一年花費約2萬元人民幣以上。

▲▼英聯森林幼兒園。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼台青西遊記-王郁婷。（圖／記者陳政錄攝）

程女士的小孩今年剛上杭州英倫森林幼兒園托班，屬於是正常3到6歲上幼兒園前的早教內容。她表示，現在家長觀念與以前不同，除了希望孩子讀書好，也能有更多興趣、愛好豐富自己，趁早激發可能比較容易。以她的家庭為例，培養孩子費用佔支出的三到四成，理由是「教育就是最好的投資。」

據了解，大陸家長一般在孩子上幼兒園中班後，開始上培訓課程，也包括才藝班，除了外語、算術、樂器不可少之外，還有體育項目甚至舞蹈、寫字、繪畫等，可以說是每天下課都「行程滿檔」，周女士女兒剛好上幼兒園中班，她坦言，比較熱門的培訓課，朋友圈內都會互相告知，常常供不應求，譬如自己最近想幫女兒報名的鋼琴課，只有晚飯時間才有空檔。

▲▼英聯森林幼兒園。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼英聯森林幼兒園。（圖／記者陳政錄攝）

事實上，大陸去年新生兒數量達1700多萬，雖不若二胎開放當時預期的「爆量增長」，但在消費升級、經濟成長下，幼教市場年規模超過1000億元人民幣，以由台商經營的杭州英倫森林幼兒園為例，園長鄭子珊提到，學校除正規五大領域教育，還包括自然生態教育、全腦潛能開發、雙語強化等，已經包括了不少培訓機構在上課的內容。

愛爾堡國際教育集團董事長林佳燕說，大陸的孩子目前甚至在媽媽肚子裡，就會先上「胎教班」，出生後接受「早教班」，再到幼兒園等，就是為了往後在發展上，以及上小學接受面試時，能到更好的環境，因此業者也應求新求變，不斷提升自己。

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