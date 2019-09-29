幼教商機／雙語教育還不夠　台商杭州推「森林系」幼兒園

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記者陳政錄／杭州報導

「讓孩子們在大的森林、很大的草原上翻滾玩耍，是我的夢想」，愛爾堡國際教育集團董事長林佳燕西進踏足幼教領域11年，終於在2017年於杭州錢塘江邊，創辦一所理想中的「森林系」幼兒園。她說，二胎開放後，大陸市場年年成長，競爭也更加激烈，台商得想辦法提升自己。

▲英倫森林幼兒園。（圖／記者陳政錄攝，下同）

根據統計，去年全大陸新生兒數量超過1700萬人，幼教市場規模超過1000億元人民幣。儘管中央近年推動「普惠性」幼兒園， 補助、調降公立學校費用，鎖定中、高端以上收入家庭的私立幼兒園仍是家長眼中的香餑餑，以林佳燕第一間在杭州市區創辦的英倫幼兒園為例，採外師雙語教育、兩岸師資授課，招生錄取率僅個位數，比考大學還難。

剛開園2年的英倫森林幼兒園位於杭州大江東，占地50畝，除了規劃15個以上班級的教室，剩下近30畝地包括森林、農場、水塘等，孩子們能在草原上奔跑，體驗採果、務農的樂趣，中秋節甚至能在樹林中烤肉。

林佳燕指出，大陸幼教領域隨著經濟成長，其實越來越國際化，且由於兩岸華人望子成龍、望女成鳳的心情雷同，都希望提供孩子更好的學習環境，所以除了雙語教育，人格素質養成也不能馬虎。

園長鄭子珊同樣來自台灣，過去也曾在台中當過幼兒園園長，她坦言，不管是過去的一胎化，或是現在開放二胎，大陸家長都非常捨得，讓孩子接受更多元的培養，而在自然環境中接受教育，對小朋友的手作能力、團隊合作能力、天性開發等都很有幫助。

值得注意的是，除引進來自英語系國家的師資，已經成為大陸私立幼兒園的「標配」以外， 愛爾堡國際教育集團共有12位台籍老師，成為一大特點。林佳燕說，台灣老師溫柔有創意，大陸老師則刻苦務實，兩岸相當互補，「只要配有台灣老師的班級，家長都搶著要進。」

「二胎」政策開放後，林佳燕表示，大陸不少家庭從原本父母、祖父母、外祖父母六個人全新投入一個小孩，變成一次培養兩個，而她的幼兒園在大陸私立學校中費用屬於中等，「CP值」卻很高，看好未來市場發展，還將繼續照聘台灣師資西進。

▼愛爾堡國際教育集團董事長林佳燕。

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