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顧立雄運用律師心法帶領金管會　擺脫路人甲質疑

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▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲律師出身、與金融淵源不深的顧立雄，2年前接掌金管會主委備受質疑，不過如今以實際行動爭取外界對他的肯定。（圖／記者湯興漢攝）

金管會主委顧立雄專訪系列四

◎採訪：紀佳妘
◎攝影：湯興漢

文／紀佳妘

請繼續往下閱讀...

從名律師、立委、黨產會主委到金管會主委，顧立雄轉換跑道，總是讓人跌破眼鏡，不過，他發揮律師精神，在金融市場中激盪出新火花，不僅擅用舉例清楚表達自身的意見，同時也以邏輯判斷，在最短的時間上手各項業務，做出決策，逐步爭取外界對他的肯定。

律師出身、欠缺金融專業的顧立雄，2年前接掌金管會主委時，遭譏「史上最黑的馬」，但這反而讓他有放手一搏的空間，上任後加快學習腳步，了解金管會包山包海的業務內容。

觀察顧立雄2年來推動的政策，包括「金融科技發展與創新實驗條例」、監理沙盒實驗、開放純網銀等，大多能降低外界的疑慮，爭取到新制上路，展現他的決策判斷力，以及政策辯護能力，有助擺脫當初「路人甲」質疑。

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲顧立雄將律師精神發揮在金融市場的監管上，並著重在解決問題的能力與細節，做出決策甚至是政治判斷。（圖／記者湯興漢攝）

律師性格　發揮在金融市場的監管

顧立雄擁有30年律師背景，對他來說，反而是接掌金管會主委的一大助力。顧立雄說，其實每次接案，都可能是全新的領域，不懂就要學習問到懂。像是他早年曾到科學園區，接觸晶圓代工的訴訟案，除了發問，甚至直接衝到現場去查看，不放過任何小細節，才能做出理性又有邏輯的判斷。

顧立雄說，任何案件的判斷，都要合乎邏輯，都要質疑，找出事情的原貌，他就是把這種精神，運用在金融市場的監管上。他著重在解決問題的能力與細節，做出決策甚至是政治判斷。

至於金融業專業知識，顧立雄坦言，確實有一定門檻，不過，這可透過同仁提供專業且充分的資訊，理解各種可能遇到的狀況，因此每次開會都有結論，不會猶豫不決，同時面對外界質疑時，也會勇於捍衛主管機關的立場，並加以說明清楚，自己「明快」、「不拖拖拉拉」的個性，也為金管會帶來不同的面貌。

30年律師生涯告訴顧立雄，「邏輯」判斷很重要，對於當事人論述的觀點不能照單全收，通常人都會隱惡揚善，只陳述對自身有利的事情，因此對於每件事都要進行理解。他也舉自身的經驗，過去有委託人找他打離婚訴訟，當下聽完說法，認為絕對可以離婚，殊不知到法庭上，對照當事人所說的卻是另一個版本，完全天南地北，最後才發現自己的當事人有所隱瞞，自己因此學到教訓。

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲顧立雄從高爾夫球中，也打出了一番「人生哲理」，不要把得失心看得太重。（圖／記者湯興漢攝）

從高爾夫球悟出人生哲理　得失心不要太重

顧立雄最愛的運動是打高爾夫球，這是從律師時代就養成的習慣，也時常與太太、經濟部次長王美花一起打球，更稱讚太太「球打得比我好」，從小就是運動健將，高爾夫球打得很穩，「還常指正我的姿勢」。

顧立雄從高爾夫球中，也打出了一番「人生哲理」，他說「你要往下打才會飛起來；你要放鬆才能打得遠，人生也是如此，遠遠看著它，不要把得失心看得太重」，或許，這也正是顧立雄能夠屢次接下新公職，面對全心挑戰的心理素質。

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