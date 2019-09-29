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顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部曲　少子化年代不一定要買房

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▲顧立雄身為基富通全民理財平台的代言人，不忘再度宣導3個正確理財觀念。（圖／記者湯興漢攝）

金管會主委顧立雄專訪系列三

◎採訪：紀佳妘
◎攝影：湯興漢

文／紀佳妘

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現在年輕人起薪低，連自己都養不活，更別說要存退休金，不過金管會主委顧立雄鼓勵年輕人別灰心，透過定期定額做退休的投資理財規劃，並提出3大正確的理財觀念，透過時間複利效果，逐漸累積穩健的資產。

年輕人理財有3訣竅　不一定要買房

顧立雄身為基富通全民理財平台的代言人，自認「跳下來宣導效果不錯」，也不忘再度宣導3個正確的理財觀念，首先是「現金準備」，自己身上要保留一定的現金，以備不時之需；再者是「保單規劃」，人有不測風雲，必須靠適合的保險來轉嫁風險，以換取保障。

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲「有土斯有財」是台灣社會根深蒂固的觀念，不過，顧立雄直言「年輕人不一定要這麼想」。（圖／記者湯興漢攝）

第三是「定期定額買基金」，從年輕的時候，每個月固定投錢買基金，養成儲蓄的習慣。舉例來說，每個月在銀行存5,000元，利息可能不到1%，其實並不划算，但是定期定額買基金，長期下來會有「複利」相乘的效果，也能逐漸累積穩健的資產。

「有土斯有財」是台灣社會根深蒂固的觀念，不少人認為買房是最保險的投資理財產品。不過，顧立雄直言「年輕人不一定要這麼想」，在少子化的年代，房市的供需不如以前吃緊，因此若現階段還沒能力買的人，也可以選擇租屋的方式，除非人口有爆炸性的成長，才會造成房市供需失調，因此可以利用有限的薪水做好3大規劃，養成一個好的投資紀律較為重要。

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