顧立雄專訪／自己最滿意維持金融市場衡平感　與業界保持「一個手臂的距離」

▲金管會主委顧立雄上任滿2年，他最滿意的是「維持金融市場的衡平感」。（圖／記者湯興漢攝）

金管會主委顧立雄專訪系列二

◎採訪：紀佳妘

◎攝影：湯興漢

文／紀佳妘

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顧立雄上任金管會主委兩年，當被問到，自己最滿意的政績時，顧立雄認為是「維持金融市場的衡平感」，也就是留意公司治理，兼顧消費者保護，同時也沒有忘記金融創新的發展。

「金管會身為監理機關就要做好4件事，也就是促進金融產業發展、穩定金融秩序、保護金融消費者權益及支援實體經濟」顧立雄強調。

在創新部分，顧立雄指出，台灣在2017年底三讀通過「金融科技發展與創新實驗條例」（監理沙盒條例），他因有律師背景，可直接在立法院現場與立委討論修改條文，歷經2次協調就通過法案了，後來更是親自上陣，主持每場金融監理沙盒的實驗委員會。

「監理沙盒算是有7個盒子，目前也還有好幾個盒子」顧立雄自豪地說「看到澳洲、德國、英國，我們並沒有落後！」，他再度強調，金融市場正往好的方向前進，並保持一個「衡平感」。

▲2年前接下金管會主委一職，顧立雄坦言，當初被稱為「路人甲」，但這也有好處，可以有「一個手臂的距離」。（圖／記者湯興漢攝）

路人甲未必是壞事 「一個手臂的距離」保持客觀性

2017年9月，顧立雄接下金管會主委的重擔，外界質疑聲浪不斷，認為他沒有金融業資歷，不過如今，外界已經很少再質疑他的專業度。

回顧這段歷程，顧立雄也不諱言，當初被人稱為「路人甲」，但這也有好處，剛好可以有「一個手臂的距離」，時時刻刻保持客觀性，才能做出精準判斷，如同律師與當事人也要有一個手臂的距離，綜合判讀有利與不利的事證，單純就對案件的理解，做一個合乎邏輯、理性的判斷，這反而是好事。

顧立雄坦言，上任頭3個月，需要大量學習，趕快進入狀況，6個月後開始上手，如今上任已滿2年多就相當嫻熟。但他也直言「金管會業務確實具有高度門檻」，不過，仰賴過去律師的訓練，尤其邏輯訓練相對強，對現在當主委，有很用處，因為每件事背後都有原理，一旦分析完事情利弊，即可下判斷。

▲顧立雄認為，人生最大的困擾並不是在決定後，反而是在決定當下。（圖／記者湯興漢攝）

人生決定了就不能後悔 全力以赴做好每一件事

從不當黨產處理委員會主委，轉戰金管會主委，顧立雄坦言「當時不是嚇了一跳，是嚇了三跳」，不過與太太、經濟部次長王美花一起詢問律師界、金融界的朋友，大多給予支持與肯定，認為他「有能力去做」，太太也認為可以試試看，才決定接下金管會主委一職，真正接觸後也發現過去所累積的實力到這裡一樣能發揮，並以「全力以赴」的態度做好每一件事。

「人生選擇就是選擇了」顧立雄說，人生最大的困擾並不是在決定後，反而是在決定當下，尤其有許多條路可以走的時候，常常會煩惱究竟要往哪一條路前進，在沒有平行時空下，任何抉擇就是抉擇了，一旦決定就沒有後悔的權利，畢竟無法得知選擇另一條路又會是什麼風景，「決定當下就依憑感覺，當然也不忘了問一下大家意見」。

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