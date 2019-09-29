　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

顧立雄專訪／金管會2020四大重點　純網銀建立「即時監理系統」、整併電子支付與電子票證都在其中！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會明年依舊忙碌，主委顧立雄表示，在銀行業、證券期貨業或保險業都各自有重頭戲。（圖／記者湯興漢攝）

金管會主委顧立雄專訪系列一

◎採訪：紀佳妘
◎攝影：湯興漢

文／紀佳妘

請繼續往下閱讀...

金管會明（2020）年依舊忙碌，主委顧立雄接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，無論在銀行業、證券期貨業或保險業，各自都有重點政策，以純網銀來說，必須做好監理模式，目前已請存保公司研議「即時監理系統」，讓業者資訊與官方有效串接。另外，也要整併電子支付與電子票證法制，讓轉帳變得更方便。

顧立雄指出，純網銀是他任內推動的政策，必須承擔成敗，尤其在沒有實體銀行、24小時營運的特性下，流動性準備、資安更是一大監理重點，同時也須運用線上行為、消費習慣等大數據，建立信用評等系統及驗證機制，若能研議出更好的監理模式，也可套用到傳統銀行的數位金融這塊。

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲面對純網銀的成立，顧立雄指出，在沒有實體銀行、24小時營運的特性下，流動性準備、資安更是一大監理重點。（圖／記者湯興漢攝）

純網銀新戰場開打　整併電子支付與電子票證

顧立雄指出，目前已請存保公司研議「即時監理系統」，如何將業者與官方彼此資訊做有效串接，提供更快、更即時的監理，若能研議出更好的監理模式，也可套用到傳統銀行的數位金融這部分。在某種程度上，純網銀與傳統銀行監理規範沒有所差別，只是純網銀的流動性管理更顯得重要。

此外，為因應虛實整合，金管會將整併電子支付與電子票證法制，未來不再分電支、電票，容許2個電支機構業者間互相轉帳，例如街口支付帳號可以轉帳給LINE Pay一卡通帳戶，同時紅利點數也可整合使用，透過「跨機構共用平台」，結合食衣住行育樂，顧立雄相信，電子支付和電子票證結合後，將會形成小型的「純網銀」，這兩者勢必會帶動金融科技的創新與發展。

▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲過去討論10多年都沒有定案的逐筆交易，顧立雄表示，終於將在明年3月正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

另在證券期貨業方面，顧立雄說，明年重頭戲在「逐筆交易」，過去討論10多年都沒有定案，終於將在2020年3月正式啟動，打破現行台股現貨交易以5秒才撮合一次的制度，未來逐筆交易會更快，另外2020下半年也將推動「盤中零股交易」，這都是證券市場的重大變革。

至於保險業則有2大重點，首先是整頓高儲蓄險，將會加強保障成分，也就是訂定死亡保額對於保價金或帳戶價值的比例，按照被保險人的年紀來訂定，「年輕越輕、保障成分越高」，顧立雄強調，「這不是要斷了儲蓄險，而是讓儲蓄和保障之間取得衡平」；另項重點則是讓保險業接軌IFRS 17，屆時保險公司必須面臨增資的壓力，未來如何因應也是一大工程。

其他人也看了這些...

顧立雄專訪／自己最滿意維持金融市場衡平感　與業界保持「一個手臂的距離」
顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部曲　少子化年代不一定要買房
顧立雄運用律師心法帶領金管會　擺脫路人甲質疑

ET快訊
NASA直擊「黑洞吞噬恆星」！　10萬年一見
快訊／米塔海警發布！首波警戒區出爐　將轉中颱明最近時「達強度
「1天14小時、年休3天」女員工倒地腦死　台南當歸鴨老闆娘：
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

別傻傻刷了！週年慶刷卡　銀行不告訴你的5大陷阱大揭密

閃靈刷手注意　百貨週年慶來啦！兆豐銀祭神回饋　最高3.5%

顧立雄運用律師心法帶領金管會　擺脫路人甲質疑

顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部曲　少子化年代不一定要買房

顧立雄專訪／自己最滿意維持金融市場衡平感　與業界保持「一個手臂的距離」

顧立雄專訪／金管會2020四大重點　純網銀建立「即時監理系統」、整併電子支付與電子票證都在其中！

夜市券好康再加碼！經部：第二波500萬張10月中發放

美國液化天然氣船來台了！中油：有利平衡台美貿易

iPhone明年掰了瀏海？地表最強分析師預測採6.7吋全螢幕

高通恢復對華為供貨...台廠轉單效應消失！　法人：台股第四季展望轉偏保守

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

便當賣65元！男趁沒人偷走5千多　老闆想哭...要多賣77份才補得回

瓦干達扮神燈精靈唱《A Whole New World》 李玟：so sweet...

黃捷暴怒質詢「不要再講廢話」　韓國瑜嗆：你心態偏差

李芷婷挑戰慢搖滾《黑色柳丁》　李榮浩大讚歌聲：這是天生的

「頑皮白鯨」撞掉潛水員GoPro！下秒鑽海底撿回憨笑：對不起啦

別傻傻刷了！週年慶刷卡　銀行不告訴你的5大陷阱大揭密

閃靈刷手注意　百貨週年慶來啦！兆豐銀祭神回饋　最高3.5%

顧立雄運用律師心法帶領金管會　擺脫路人甲質疑

顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部曲　少子化年代不一定要買房

顧立雄專訪／自己最滿意維持金融市場衡平感　與業界保持「一個手臂的距離」

顧立雄專訪／金管會2020四大重點　純網銀建立「即時監理系統」、整併電子支付與電子票證都在其中！

夜市券好康再加碼！經部：第二波500萬張10月中發放

美國液化天然氣船來台了！中油：有利平衡台美貿易

iPhone明年掰了瀏海？地表最強分析師預測採6.7吋全螢幕

高通恢復對華為供貨...台廠轉單效應消失！　法人：台股第四季展望轉偏保守

別傻傻刷了！週年慶刷卡　銀行不告訴你的5大陷阱大揭密

印度政府拒撤電子煙禁令　6城市抗議民眾僅400人：參與怕會被警方盯上

閃靈刷手注意　百貨週年慶來啦！兆豐銀祭神回饋　最高3.5%

隔1年回《玩很大》又受傷！　Albee范乙霏痛到哭：不知做錯什麼…「傷勢照曝光」

鄭爽爆2度整容！近照「鼻頭明顯加長」　網一看側臉對比圖秒揪出變了

阿隆索轟破「法官」障礙！　菜鳥單季53轟史上最多

米塔颱風「快速發展中有登陸機會」風雨最大時間地區曝　天氣風險：來者不善

五十肩不痛=痊癒？　醫拆解「發病4階段」：靜止恐讓沾黏更嚴重

從《戀夏500日》學5個愛情課題：命中注定邂逅，不一定命中注定相守

快訊／米塔海警發布！首波警戒區出爐　將轉中颱周一最近時「達強度巔峰」

財經熱門新聞

顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部..

顧立雄帶領金管會有撇步　擺脫路..

顧立雄專訪／金管會2020四大..

顧立雄專訪／自己最滿意維持金融..

5、6月期千萬中獎發票　8張未..

夜市券好康再加碼！經部：第二波..

美國液化天然氣船來台了！中油：..

高通恢復對華為供貨...台廠轉..

iPhone明年掰了瀏海？地表..

玉山卡友獨享五月天跨年演唱會優..

歐元匯價再創新低　換新台幣5萬..

超大豪雨炸北北基宜！水利署最新..

輕鬆入手iPhone 11　刷..

日圓便宜了　專家教你聰明換匯

更多熱門

相關新聞

顧立雄帶領金管會有撇步　擺脫路人甲質疑

從名律師、立委、黨產會主委到金管會主委，顧立雄轉換跑道，總是讓人跌破眼鏡，不過，他發揮律師精神，在金融市場中激盪出新火花，不僅擅用舉例清楚表達自身的意見，同時也以邏輯判斷，在最短的時間上手各項業務，做出決策，逐步爭取外界對他的肯定。

顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部曲

顧立雄專訪／自己最滿意維持金融市場衡平感

新手買保單看過來　3重點看懂保單條款

被停賣投資型保單　南山人壽新契約保費可能受影響

關鍵字：

金管會顧立雄純網銀電支電票儲蓄險逐筆交易

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

陳艾琳懷孕8月和Alex大吵！

奧客棄單50排骨飯、10桶炸雞　本人找到了

癌妻呆坐沙發「褥瘡爛到見骨」爛夫：她自己要等死

員工倒地死　業者：她自己不休息

馬林魚前總裁：誰知陳偉殷會悲劇

連千毅被關都因為她　「禍首」面容曝光

網紅砸5萬驗連千毅名牌包　當鋪遭轟業配喊冤

高中生沒錢買手機！老師心疼徵愛心機意外引戰

搭火車遇極品公主亂佔位！他秒擊落

米塔「煞不住」恐轉中颱　暴風圈侵襲各地機率曝

米塔恐海陸警齊發　暴風圈將罩陸地

13歲Elly拍時尚片！小S全程旁邊大喊…花絮曝光網笑瘋

正妹實況主李花大走光！網「2:50停格就對了」

台女楊喬淇失蹤寮國　父哽咽：19號突斷訊

新竹高鐵特區　男1日抓2女童性侵

更多

最夯影音

更多

16歲貝克宇「3分鐘抱走10萬」　益智節目連對9題創最年輕紀錄

黃捷遭憤怒韓粉眾辱罵「垃圾」　怒要提告：高雄不是一言堂！

韓國瑜一走就亂！黃捷秒遭「憤怒韓粉」包圍　當眾辱罵：垃圾

李芷婷再飆《一直走》奪戰隊冠軍　王力宏：我已經變成妳的粉絲

3min耗900卡！急凍減肥初體驗 低溫-130℃她狂抖：像冷凍豬肉

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面