顧立雄專訪／金管會2020四大重點　純網銀建立「即時監理系統」、整併電子支付與電子票證都在其中！

▲金管會明年依舊忙碌，主委顧立雄表示，在銀行業、證券期貨業或保險業都各自有重頭戲。（圖／記者湯興漢攝）

金管會主委顧立雄專訪系列一

◎採訪：紀佳妘

◎攝影：湯興漢

文／紀佳妘

請繼續往下閱讀...

金管會明（2020）年依舊忙碌，主委顧立雄接受《ETtoday新聞雲》專訪時指出，無論在銀行業、證券期貨業或保險業，各自都有重點政策，以純網銀來說，必須做好監理模式，目前已請存保公司研議「即時監理系統」，讓業者資訊與官方有效串接。另外，也要整併電子支付與電子票證法制，讓轉帳變得更方便。

顧立雄指出，純網銀是他任內推動的政策，必須承擔成敗，尤其在沒有實體銀行、24小時營運的特性下，流動性準備、資安更是一大監理重點，同時也須運用線上行為、消費習慣等大數據，建立信用評等系統及驗證機制，若能研議出更好的監理模式，也可套用到傳統銀行的數位金融這塊。

▲面對純網銀的成立，顧立雄指出，在沒有實體銀行、24小時營運的特性下，流動性準備、資安更是一大監理重點。（圖／記者湯興漢攝）

純網銀新戰場開打 整併電子支付與電子票證

顧立雄指出，目前已請存保公司研議「即時監理系統」，如何將業者與官方彼此資訊做有效串接，提供更快、更即時的監理，若能研議出更好的監理模式，也可套用到傳統銀行的數位金融這部分。在某種程度上，純網銀與傳統銀行監理規範沒有所差別，只是純網銀的流動性管理更顯得重要。

此外，為因應虛實整合，金管會將整併電子支付與電子票證法制，未來不再分電支、電票，容許2個電支機構業者間互相轉帳，例如街口支付帳號可以轉帳給LINE Pay一卡通帳戶，同時紅利點數也可整合使用，透過「跨機構共用平台」，結合食衣住行育樂，顧立雄相信，電子支付和電子票證結合後，將會形成小型的「純網銀」，這兩者勢必會帶動金融科技的創新與發展。

▲過去討論10多年都沒有定案的逐筆交易，顧立雄表示，終於將在明年3月正式啟動。（圖／記者湯興漢攝）

另在證券期貨業方面，顧立雄說，明年重頭戲在「逐筆交易」，過去討論10多年都沒有定案，終於將在2020年3月正式啟動，打破現行台股現貨交易以5秒才撮合一次的制度，未來逐筆交易會更快，另外2020下半年也將推動「盤中零股交易」，這都是證券市場的重大變革。

至於保險業則有2大重點，首先是整頓高儲蓄險，將會加強保障成分，也就是訂定死亡保額對於保價金或帳戶價值的比例，按照被保險人的年紀來訂定，「年輕越輕、保障成分越高」，顧立雄強調，「這不是要斷了儲蓄險，而是讓儲蓄和保障之間取得衡平」；另項重點則是讓保險業接軌IFRS 17，屆時保險公司必須面臨增資的壓力，未來如何因應也是一大工程。

其他人也看了這些...

►顧立雄專訪／自己最滿意維持金融市場衡平感 與業界保持「一個手臂的距離」

►顧立雄專訪／年輕人聰明理財3部曲 少子化年代不一定要買房

►顧立雄運用律師心法帶領金管會 擺脫路人甲質疑